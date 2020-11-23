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Медики: При коронавирусе следует отказаться от соленой и острой еды

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  • 23.11.2020, 16:56
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Медики: При коронавирусе следует отказаться от соленой и острой еды

При лечении COVID–19 важно поддерживать нормальный водно-солевой баланс в организме.

Соленая еда может быть опасна при коронавирусе. Медики настоятельно рекомендуют снизить потребление таких продуктов. При этом угрозу представляет и алкоголь, от которого необходимо полностью отказаться на время болезни, пишет orthodox.od.ua.

Как пояснили специалисты, при лечении COVID–19 важно поддерживать нормальный водно-солевой баланс в организме заболевшего человека. В медицинских учреждениях это делает персонал, однако дома больной должен самостоятельно правильно составить рацион.

Врачи рекомендуют на время болезни уменьшить до минимума количество острых и соленых блюд, а также полностью отказаться от алкоголя.

Как пояснили медики, дело в том, что такая пища и спиртные напитки делают кровь более густой, что опасно для человека при коронавирусе. При этом специалисты рекомендуют обратить внимание на лимоны и имбирь, которые обладают противовирусными свойствами. Также в качестве профилактики следует принимать витамин D и цинк.

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