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Как тысячи пенсионеров прорвались Маршем в заблокированный центр Минска

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  • 23.11.2020, 17:25
  • 9,467
Как тысячи пенсионеров прорвались Маршем в заблокированный центр Минска
фото: svaboda.org

Пожилые люди показали немалую отвагу.

Пустой проспект, заблокированы улицы, закрыт выход из метро «Площадь Ленина», сотни омоновцев в черном — так выглядел центр Минска в понедельник. Причина — еженедельный Марш пенсионеров, пишет nashaniva.by.

Лишь пожилые люди теперь могут позволить себе свободу собраться на главном проспекте столицы Беларуси. Тех, кто помоложе, с плакатами или флагами, каратели здесь хватают нещадно.

Однако сегодня лукашенковцы пошли дальше, употребив силу и против пенсионеров. Пожилые люди показали немалую отвагу, пройдя маршем в таких условиях.

Силовики окружили колонну. Вот как это было:

Пенсионеров не пускали, отталкивали. Люди скандировали в адрес Лукашенко «Пошел вон, ты и твой ОМОН!», а в адрес силовиков — «Фашисты!» и «Холуи!».

Журналисты опубликовали любительские видео, снятые жителями из окон домов.

В результате силовики рассекли колонну на две. Часть пенсионеров прорвалась к площади Победы, где милиционеры задержали человека с флагом. Вторая часть просочилась по улице Янки Купалы в направлении Оперного театра.

Возле Оперного театра омоновцы снова рассекли колонну пенсионеров на еще две. Одна направилась к проспекту Независимости по улице Пашкевич, вторая — по Коммунистической. Пенсионеры проявляют исключительную выдержку.

В районе Осмоловки ОМОН еще раз атаковал пенсионеров. Очевидцы сообщают о задержаниях.

Лишь небольшой части участников Марша удалось прорваться к площади Якуба Коласа.

Вот еще несколько фото и видео сегодняшнего марша:

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Это уже восьмой Марш пенсионеров. Первый состоялся 5 октября. Идея маршей у пенсионеров возникла, после того как власти стали массово задерживать и отчислять протестующих студентов. Люди пожилого возраста решили: если молодым не дают выразить свою гражданскую позицию, то доносить мнение общества должны старики. Некоторые марши отметились драматическими столкновениями с «правоохранителями»: против пенсионеров применили слезоточивый газ — после того как те отбили задержанных медиков напротив 1-й клинической больницы.

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