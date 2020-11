США готовят масштабные санкции против России и Китая 5 23.11.2020, 17:41

Минторг составил список из более сотни компаний, которые признаны «военными конечными пользователями».

Министерство торговли США подготовило список из 89 китайских и 28 российских компаний — «военных конечных пользователей», которым ограничат возможность покупать американские технологии или продукцию, передает агентство Reuters со ссылкой на проект списка, пишет «Зеркало недели. Украина».

В списке, среди прочих, есть Commercial Aircraft Corp. of China Ltd, Aviation Industry Corporation of China плюс другие авиастроительных и связанных с ними компании. Среди российских компаний Reuters отдельно отмечает корпорацию «Иркут», которая занимается производством новых самолетов МС-21.

Все компании из списков признаны компании «военными конечными пользователями». Это означает, что американские поставщики обязаны спрашивать правительство прежде, чем продать им оборудование и технологии. В основном правительство не дает таких разрешений.

В начале ноября Трамп запретил американцам инвестировать в китайские компании, связанные с армией и силовым структурам КНР.

