Бывший посол Украины в Беларуси назвал слабые места белорусской власти 3 23.11.2020, 17:43

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Роман Бессмертный

Роман Бессмертный считает, что Лукашенко оторван от реальности.

Бывший посол Украины в Беларуси Роман Бессмертный рассказал currenttimes.tv, как изменился Лукашенко за время правления и есть ли у протестов шанс построить отношения и с Россией, и с Западом.

– Роман, в то время, когда вы были послом в Беларуси, насколько хорошо вы знали Александра Лукашенко?

– Как и все послы, не только с формальной точки зрения, но и фактически. Тем более это соседнее государство. Мне в свое время довелось работать с президентом Леонидом Кучмой, с президентом Виктором Ющенко, и все они по-своему, но строили отношения с соседним государством, а значит, и работали с Лукашенко.

Больше всего, не только с точки зрения контактов, но и рабочих программ и проектов, эта работа строилась у Виктора Ющенко как президента Украины. Вспомнить хотя бы проекты по энергокоридорам, возвращение аверса Одесса – Броды, нефтепроводы и так далее. Достаточно контактов было, тем более что годовой товарооборот на тот момент составлял более $7 млрд. Это очень много общения. Ну и постоянно работала межправительственная комиссия, которая постоянно встречалась и на уровне правительств, и на уровне президентов.

– Роман, вы были послом около десяти лет назад. Как вы считаете, Александр Лукашенко с тех пор изменился?

– Нет. Если брать Лукашенко от 1994 года – начала его карьеры – до сегодняшнего дня, то на самом деле это такой тип, в котором живет комплекс советского председателя колхоза. Который деспотическим путем строит свою систему управления. В советское время это называлось "крепкий хозяйственник", который не только матерится и использует нормальные слова для связки матерной речи, но он может и ударить, и очень грубо наказать человека. Это все живет в человеке, который именуется Лукашенко. Но на самом деле это человек с комплексом председателя колхоза.

– Как вы считаете, Роман, Лукашенко самостоятельный политик или он действует настолько, насколько ему позволяют?

– У людей такого склада, как Лукашенко, есть пословица, у которой истоки в том же советском режиме. «Доброе теля сосет двух коров». Они всегда бегали между обкомами партии, райкомами партии, получали ответ. Этот человек не может быть самостоятелен, у него есть хозяин. Этот хозяин в Кремле. Такие типажи, они будут заниматься бравадой, они будут рассказывать, что они борются за независимость государства, но они не могут обходиться без хозяина. Поэтому там все абсолютно четко и понятно. Сегодня белорус борется не против Лукашенко, он борется против Кремля. А Лукашенко – это просто оператор. Это председатель колхоза в государстве Кремля.

– Как вы понимаете, сами белорусы понимают, что они борются против Кремля, или нет?

– Белорусы сегодня пытаются явить Европе новую систему. Они в себе видят тот мост, который способен соединить Брюссель и Кремль. Это тяжелейшая задача. Давайте позволим им претендовать на такую роль, но все-таки понимать, что они кое в чем ошибаются. Потому что эту роль они отводят себе, но эту роль им не даст выполнить Кремль. Поэтому это большая ошибка, и это ошибка не только общества, это ошибка лидеров, которые декларируют построение государства и общества, способного такую роль играть между абсолютно несопоставимыми и необъединимыми ценностями европейского сообщества и российского.

– Как вы считаете, Александр Лукашенко понимает реальное состояние дел в Беларуси, или он живет в каком-то своем выдуманном мире, или от него скрывают информацию?

– Человек, который пробыл на должности президента более двух сроков, он вообще не представляет реального мира. Он живет в своем мире. Мне пришлось работать не с одним президентом, я просто понимаю, насколько эти люди живут своим президентским миром. Знаете, человек даже покинувший пост президента, на котором был более двух сроков, он три-четыре года только выходит из этого амплуа. Поэтому он живет в своем мире, и он не понимает, реально не понимает, что происходит.

– Как вы считаете, есть ли слабые места у белорусской власти, если есть – какие они?

– Самое слабое место – это комплекс. Эта власть базируется на комплексе абсолютно ошибочных идеологических посылов. Первый посыл – это «Брат-Кремль», второй – это «гений советской промышленности». Третий – это попытка найти общность между двумя абсолютно разными цивилизационными выборами. Потому что белорус – он европеец. И они ищут сейчас в цивилизации, абсолютно несовместимой с европейскими ценностями, какое-то единение. И целый ряд других комплексов, ошибочных абсолютно.

– Если белорус – европеец, как вы считаете, мир, Евросоюз, США достаточно решительно реагируют на то, что происходит сейчас в Беларуси?

– К сожалению, и Европа, и Соединенные Штаты Америки, а больше всего ближайшие соседи Беларуси, я имею в виду Украину, Польшу и Литву, они слишком долго раскачиваются и не используют возможности для давления на Лукашенко, на режим Лукашенко, который управляется Кремлем. Как раз важно вот это понимание, что это не Лукашенко. Важно усиливать давление на Кремль, что даст возможность усиливать давление на Лукашенко и добиться тем самым помощи белорусскому обществу.

– Что бы вы сейчас сказали Александру Лукашенко?

– У-хо-ди. Исходи. Как угодно, но он должен уйти оттуда. Это единственный шанс и ему избежать личной трагедии, и дать возможность Беларуси нормально развиваться. Через выборы внеочередные избрать власть, сформулировать адекватную систему управления.

– Вы считаете, что у Лукашенко еще есть шанс мирно уйти?

– Скажем так, я допускаю этот вариант, понимая реакцию общества. Но дальнейшее развитие ситуации минимизирует вариант ее мирной развязки.

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