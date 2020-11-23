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Весь мир поддерживает белорусских рабочих

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  • 23.11.2020, 17:56
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Весь мир поддерживает белорусских рабочих
Фото: tut.by

Международные организации высказались про независимый профсоюз РЭП.

21 ноября в Минске прошел 10 съезд Белорусского независимого профсоюза работников радиоэлектронной промышленности (РЭП). РЭП принимает заверения солидарности и поддержки со всего мира, пишет praca-by.info.

Генеральный секретарь Глобального союза IndustriALL, который объединяет более 50 миллионов работников горнодобывающей, энергетической и обрабатывающей промышленности 140 стран мира, Вальтер Санчес обещает и впредь “использовать все возможные средства для поддержки наших братьев и сестер в Беларуси в своей борьбе за основные права и свободы”.

– Белорусские независимые профсоюзы уже много лет действуют в суровых условиях, известных своим систематическим нарушением свободы объединений и основных прав трудящихся, включая введение обязательных срочных контрактов с целью запугивания трудящихся, отрицание основных свобод и подавление независимых профсоюзов. Это достигло своего апогея в течение последних трех месяцев, – отмечает Вальтер Санчес. – Сегодня народ, рабочие и профсоюзы Беларуси проходят через огромные испытания в своей борьбе за демократию, права человека и трудовые права. IndustriALL осуждает увольнения, репрессии, запугивания, преследования и аресты, направленные против людей, мирно протестующих против результатов сфальсифицированных президентских выборов, насилия и угнетения в Беларуси”.

Михайло Волынец от имени Конфедерации Свободных профсоюзов Украины (КСПУ) и Независимого профсоюза горняков Украины (НПГУ) сожалеет, что “не в простое время пандемии и борьбы белорусского народа за права, свободы и демократию” не может быть на съезде.

“Члены КВПУ и НПГУ внимательно следят за событиями в Беларуси и неоднократно протестовали возле посольства Республики Беларусь и писали призывы, присоединялись к международным кампаниям с требованиями прекратить насилие и аресты профсоюзных лидеров и активистов, – говорится в приветствии. – Мы верим в успех вашей борьбы за справедливость, достойный труд и верховенство закона, потому что РЭП имеет большой опыт в защите прав и интересов трудящихся и имеет большое доверие трудящегося народа”.

Председатель профсоюза работников радиоэлектронной промышленности и машиностроения Украины Ольховец напоминает, что на протяжении 30 лет своего существования профсоюз РЭП “вынужден бороться с произволом властных структур и работодателей, которые пытаются уничтожить Независимый профсоюз. “Но, невзирая на сложные экономические и политические условия, на пандемию короновируса, вы делаете все для защиты своих членов профсоюза по недопущению снижения уровня их социальной защиты”, – подчеркивает Г.Ольховец.

Российский профсоюз работников радиоэлектронной промышленности отмечает, что профсоюз РЭП – “одна из самых авторитетных и влиятельных общественных организаций в профсоюзном движении, настойчиво и последовательно отстаивающая социально-трудовые права трудящихся».

«ЦК Профрадиоэлектрона высоко ценит особую атмосферу доверия и взаимопомощи, которая сложилась между нашими организациями, и надеется на продолжение плодотворного сотрудничества», – говорится в приветствии.

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