Работники белорусского завода замерзают в цеху 10 23.11.2020, 18:15

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Фото: БЕЛТА

Температура на рабочих местах ниже 10°С.

Для большинства белорусов вопрос отопления потерял актуальность еще в начале октября: в этом году система ЖКХ сработала на опережение и дала тепло в дома за неделю до холодов. Но условия работы в цехах отличаются от домашних: летом в них бывает жарко, как в аду, а отопление включают, когда температура воздуха на улице опускается ниже плинтуса. Прохлада в цехах белорусских предприятий — ситуация обыденная, но в редакцию Onliner обратился рабочий завода «Автогидроусилитель» в Борисове и выслал фото термометра, установленного на рабочем месте. На столбике меньше 10°С.

— В других цехах еще холоднее — температура в районе 7°С, — утверждает Владимир, рабочий одного из цехов борисовского завода. — Сейчас все цеха отключены от отопления. Обычно отопление нам включают, когда на улице устанавливается среднесуточная температура –7°С. Пока температура плюсовая, отопление не включают. Мерзнем каждый год.

Фото: БЕЛТА, иллюстративное

Согласно постановлению Минздрава от 2013 года, допустимая температура воздуха в цеху не может быть ниже 13°С. Такой порог установлен для холодного цеха III категории. Однако термометр в цеху, где работает Владимир, намерял всего 9°С.

На ОАО «Борисовский завод „Автогидроусилитель“» утверждают, что температура во всех цехах контролируется лабораторией и санстанцией. Никаких нарушений не выявлено.

— Температуру в цехах проверяет лаборатория, периодически приезжает санстанция и тоже контролирует температурный режим, — прокомментировали в отделе идеологической работы завода. — Чтобы людей согреть, мы даже докупили им специальные теплые безрукавки. Кому-то хочется, чтобы было как в квартире, но в цеху как в квартире не будет. Я затрудняюсь назвать температурные нормы в цехах, в мои обязанности не входит их знать, но я знаю, что они не нарушаются. Мы по инвестпроекту закупили оборудование, которое не работает при холодной температуре — электроника выходит из строя. Поэтому поддерживаем температуру работоспособности и техники, и людей.

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