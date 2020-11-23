Вакцина AstraZeneca от COVID-19 лучше подходит для бедных стран, чем препараты конкурентов 3 23.11.2020, 18:03

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Компания пообещала продавать вакцину по цене $3.

Вакцина от коронавируса COVID-19 британской фармацевтической компании AstraZeneca, показавшая среднюю эффективность 70%, будет более удобна и доступна для стран с низким и средним доходом, нежели вакцины других компаний, пишет в понедельник theguardian.com (перевод – interfax.by).

Так, вакцину AstraZeneca можно транспортировать и хранить как минимум полгода в стандартных условиях охлаждения - при температуре от двух до семи градусов по Цельсию, тогда как препарат, разработанный компаний Pfizer, требует температурного режима минус 80 градусов по Цельсию.

Кроме того, вакцина компании AstraZeneca дешевле, чем препараты от компаний Moderna и Pfizer. Более того, AstraZeneca также пообещала продавать вакцину по некоммерческой цене примерно $3 во время пандемии. Согласно меморандуму о взаимопонимании, подписанному AstraZeneca и бразильским производителем вакцины, некоммерческое окно может продлиться примерно до середины 2021 года.

Газета The Guardian писала в ноябре, что вакцина от Moderna «очень дорогостоящая». Летом Moderna нацеливалась на $37 за одну дозу, что дороже, чем у Johnson & Johnson ($10) и Pfizer ($20). Она прогнозировала, что в случае покупок крупных партий Moderna, вероятно, будет согласна снизить цену. «Однако в любом случае это - коммерческая компания, и она ясно объяснила, что нацелена на получение дохода», - отмечает издательство.

Полмиллиарда доз вакцины AstraZeneca закрепила за собой Индия, где будет производиться вакцина, также по 100 млн доз намерены приобрести Индонезия и Бразилия. На Латинскую Америку придется порядка 150 млн доз, Бангладеш получит порядка 30 млн доз, Австралия приобретет около 33 млн.

Кроме того, в рамках инициативы COVAX, призванной обеспечить доступность вакцин против COVID-19 для стран с низким и средним уровнем дохода, будет распространено порядка 300 млн доз вакцины AstraZeneca.

Вакцина британской фармацевтической компании AstraZeneca от коронавируса COVID-19 показала среднюю эффективность 70% по итогам промежуточных испытаний в Великобритании и в Бразилии. При этом один из испробованных вариантов дозировки дал эффективность в примерно 90%.

По данным ВОЗ, препарат от компании AstraZeneca - одна из 48 вакцин против COVID-19, разработанных в мире, испытания которых на данный момент продолжаются.

9 ноября Pfizer и BioNTech, вместе работающие над вакциной, сообщили, что их препарат во время испытаний показал более чем 90% эффективности. Глава Pfizer Альберт Бурла ранее заявил, что компания «по достаточно низкой цене» поставит Вашингтону дозы потенциальной вакцины. При этом издание The Independent сообщало ранее в ноябре, что более 80% запасов своей потенциальной вакцины от коронавируса COVID-19 компания уже продала наиболее богатым странам мира.

На прошлой неделе стало известно, что эффективность потенциальной вакцины от коронавируса от компании Moderna составляет 94%,5.

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