Как IT-технологии помогают белорусам противостоять узурпатору 2 23.11.2020, 18:25

2,932

Новые технологические сервисы возникают в Беларуси в ответ на потребности протестующего населения.

В последние несколько лет в Беларуси успешно развивалась IT-индустрия. Так что не удивительно, что и в ходе продолжающихся уже более 3 месяцев протестов против результатов президентских выборов айти-технологии играют свои роль, сообщает dw.com.

«Марш» против блокировки интернета

Первые три дня протестов в августе 2020 года запомнились белорусам почти тотальным отключением интернета. Тогда более 1,7 млн жителей страны установили приложение Psiphon - VPN сервис для обхода блокировок, хотя поздним вечером, во время активной фазы протестов 9-11 августа, даже это приложение не помогало. 12 августа интернет в Беларуси «включили», но белорусские власти до сих пор продолжают использовать блокировку как меру противодействия протестам. Каждое воскресенье, когда в стране проходят уже традиционные марши, операторы связи сообщают об отключении мобильного интернета.

Чтобы помочь протестующим координировать свои действия, энтузиасты разработали приложение «Марш» - специальную офлайн-карту, на которой схематично обозначена важная для демонстрантов информация: нахождение силовиков, спецтехники, протестной колонны и мест задержаний. Карта работает без интернета, обновляется через смс-сообщения, а также рассылает информацию другим находящимся рядом пользователям через технологию bluetooth.

Минчанин Никита рассказывает, что на одном из маршей это приложение помогло ему спастись от силовиков: «Во время разгона я прятался в подъезде и по приложению следил, когда уйдут силовики, и только тогда успешно вышел». Похожий опыт использования и у другого демонстранта: «Для iOS не работает обновления по смс, но если ты находишься в толпе, приложение обновляется через bluetooth. В условиях отсутствия интернета удобнее открыть карту и понять, что происходит, чем звонить кому-то и спрашивать», - рассказывает Сергей.

Создатели приложения подчеркивают, что на карте лишь собирают публичную информацию и не координируют движение сами. «Приложением воспользовалось более 12 тысяч человек, но мы его почти не рекламировали, и многие о нас еще не знают», - делятся статистикой разработчики.

Магазинный протест белорусов

Разработки белорусских айтишников позволяют белорусам протестовать не только на улицах, но и в магазинах. Приложение «Крама» на основании штрих-кода советует протестующим, какие товары покупать можно, а какие следует бойкотировать, так как их производители финансируют режим Лукашенко или нарушают права работников на забастовку.

Основатель приложения Сергей Кострома рассказывает, что приложение установлено примерно у 160 тысяч пользователей, которые проверили уже чуть более 760 тысяч товаров. Внести ту или иную компанию в бойкотируемые просят сами пользователи, которые описывают давление на работников или предоставляют документы о нарушениях.

«Вначале пользовался постоянно, чтобы побаловаться, но довольно быстро все становится понятно, и я запомнил, какое предприятие поддерживает режим, а какое нет», - рассказывает пользователь приложения Алесь Гончаренок. Говоря об экономическом бойкоте, он отмечает, что у общества не остается других способов бороться против режима - «а значит мой долг делать это».

«Белорусы готовы к бойкоту производителей, поскольку видят циничность поведения руководства этих предприятий либо прямую заинтересованность владельцев в происходящем попрании правовых рамок», - считает Кострома. Также создатель считает, что «Крама» позволяет послать ясный сигнал владельцам или руководству компаний, что поддерживать репрессии или молчать невыгодно.

В протесте главное не технологии, а люди

Новые технологические сервисы возникают в Беларуси в ответ на потребности протестующего населения. Так как за три месяца было задержано около 30 тысяч человек, в стране возникло несколько сайтов для поиска задержанных. Родственники могут получить информацию в чат-боте правозащитного центра «Весна» в Telegram, а также на специальном сайте, созданном волонтерами «spiski.live», который по фамилии выдает всю известную информацию о задержанном. Кроме того, протестующие нуждаются в главном символе протеста - бело-красно-белом флаге, который можно легко заказать через чат-бот «Наш сцяг».

Впрочем, технологии, помогающие протесту, независимый IT-эксперт, автор канала «Колонка некодера» Сергей Лавриненко не считает уникальным белорусским опытом и называет типичным для нынешнего века. Эффективность технологий, по словам эксперта, «прямо пропорционально количеству людей, которые ими пользуются. Приложения вроде «Марша» хорошо помогают, только когда ими пользуется много людей», - говорит Лавриненко.

При этом, отмечает эксперт, у протестующих нет монополии на технологии, и власти пытаются им противодействовать. «В любом случае нужно понимать, что технологии - лишь инструмент. Протест - это реальные люди, и именно они будут определяющим фактором», - подчеркивает Лавриненко.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».