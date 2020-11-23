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Российская экономика ускорила падение в октябре

  • 23.11.2020, 18:33
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Российская экономика ускорила падение в октябре

ВВП обвалился на 4,7%.

Спад российской экономики заметно ускорился в октябре. По итогам месяца ВВП РФ просел на 4,7%, следует из оценки Минэкономразвития на основе данных Росстата.

По сравнению с сентябрем (-3%) темпы рецессии ускорились более чем в полтора раза, а накопленным итогом за 10 месяцев экономика потеряла 3,6%.

«Основной вклад в усиление спада в октябре внесли обрабатывающая промышленность и сельское хозяйство», - констатирует МЭР в обзоре деловой активности.

Фабрики и заводы вне сырьевой трубы в октябре сократили выпуск на 4,4% - рекордно с майского периода нерабочих дней. Рухнули объемы производства в металлообработке (-27,4%), производстве компьютеров и электроники (-15,5%), кожи и меха (-15,1%), а также загрузка НПЗ (-10,6%).

Промышленность в целом, включая добывающие отрасли, просела на 5,9%, прервав медленное восстановление, которое продолжалось с июня.

Выпуск сельхозпродукции начал сокращаться впервые с начала года, причем масштабы спада - 6,6% - стали рекордными за два года. Отчасти это объясняется эффектом базы, поясняет МЭР: год назад был собран рекордный урожай подсолнечника и сахарной свеклы, повторить который в этом году не удалось.

Глубже в яму нырнул транспортный сектор: спад пассажирских перевозок ускорился с 36,6% до 42,2%, а грузовых - с 3,9% до 4%, главным образом за счет автомобильных перевозок и трубопроводов.

Качать меньше сырья приходится из-за сделки ОПЕК+, вынудившей нефтяников сократить добычу до уровней начала 2000х, тогда как пассажирский транспорт страдает из-за частично закрытых границ.

Деньги, сэкономленные на зарубежном туризме, россияне тратят в магазинах. По итогам октября спад продаж непродовольственных товаров замедлился до 1,1%, в целом оборот розницы просел на 2,4% год к году (против 3% в сентябре).

Иллюзию докризисного уровня потребления помогают поддерживать кредиты, выдача которых продолжает расти с двузначной скоростью (более 10% год к году), указывает аналитик Райффайзенбанка Станислав Мурашов.

Что касается зарплат, то они согласно Росстату, возобновили рост - 2,2% в сентябре против 0,1% в августе. В октябре зарплаты поддержит 3-процентная индексация в бюджетном секторе, на который приходится 25% всех работников в стране, отмечает экономист ING по России с СНГ Дмитрий Долгин.

В частном бизнесе дела обстоят куда хуже: уровень реальных зарплат падает на 2,5%, чего статистика не фиксировала ни разу с 2016 года.

Уровень безработицы в октябре не изменился (6,3%), но общее число занятых - 70,3 млн человек - на 2,5% или 1,8 млн человек остается ниже докризисных уровней. Это объясняет провал реальных располагаемых доходов почти на 5% за третий квартал, говорит Долгин.

Пока негатив в экономике в большей степени связан с отложенными последствиями первой волны COVID-19, считает Мурашов: потребление израсходовало значительную часть ресурсов, и на поддержание скорости требуется что-то новое - пополнительные фискальные стимулы, ускорение кредитования и/или роста зарплат, чего пока не происходит.

«Однако промышленность уже начала ощущать «дыхание» внутренней второй волны. В частности, сокращение производства бензина в октябре - явный индикатор снижения экономической активности. До конца года могут проявиться и внешние эффекты в виде сокращения спроса на экспортные товары», - предупреждает эксперт.

Оценка МЭР по итогам октября - «немного оптимистичная», пишут аналитики Промсвязьбанка. По их прогнозу, спад ВВП в четвертом квартале ускорился почти в 2 раза - до 5,5-6,5% «из-за вероятного роста потерь в секторе услуг на фоне «второй волны» пандемии».

Схожий прогноз на прошлой неделе дал ЦБ, по расчетам которого экономика завершит год спадом на 5% или больше.

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