закрыть
23 ноября 2020, понедельник, 20:55
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Правозащитники признали политзаключенными пятеро студентов и преподавателя БГУИР

  • 23.11.2020, 19:33
  • 1,899
Правозащитники признали политзаключенными пятеро студентов и преподавателя БГУИР

Правозащитники потребовали их незамедлительного освобождения.

Белорусские правозащитные организации выступили с совместным заявлением, в котором признали политзаключенными шестерых находящихся под стражей активистов студенческого движения, в числе которых преподаватель БГУИР. Текст заявления обнародовал правозащитный центр «Весна».

Речь идет о задержанных 12 ноября членах белорусской студенческой организации «Задзіночанне беларускіх студэнтаў», которая появилась еще в конце 1980-х годов. Молодежные активисты стали фигурантами уголовного дела по статье 342 (Организация или активное участие в групповых действиях, грубо нарушающих общественный порядок) Уголовного кодекса Беларуси и направлены в СИЗО КГБ, а в офисе организации прошли обыски.

Как сообщается, 23 ноября стало известно о предъявлении обвинений шестерым задержанным: Глебу Фицнеру, Илье Трахтенбергу, Марии Каленик, Виктории Гранковской, Анастасии Булыбенко и преподавательнице БГУИР Ольге Филатченковой. Всех их решено было оставить под стражей.

Правозащитники заявили о том, что рассматривают шестерых активистов студенческого движения в качестве политзаключенных, потребовали их незамедлительного освобождения и прекращения их уголовного преследования. Они также призвали положить конец политическим репрессиям в Беларуси.

Совместное заявление инициировали лишенный регистрации правозащитный центр «Весна», правозащитная организация «Правовая инициатива», Белорусский документационный центр, Белорусский Хельсинкский комитет, а также Консультационный центр по актуальным международным практикам и их имплементации в праве «Хьюман Константа».

Таким образом, в Беларуси уже 132 политических заключенных.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Итоги Марша 22 ноября
Итоги Марша 22 ноября Андрей Жвалевский
Пора менять старую резину
Пора менять старую резину Дмитрий Муратов
Последний шанс для чиновников
Последний шанс для чиновников Наталья Радина
«Жыве Беларусь!»
«Жыве Беларусь!» Ирина Халип