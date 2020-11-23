Россияне массово закрывают вклады в банках 2 23.11.2020, 19:45

3,423

Отток превысил триллион российских рублей.

Российская банковская система продолжает переживать масштабный отток вкладов населения.

За октябрь объем срочных депозитов физических лиц сократился на 469 млрд рублей, а с начала года - на 1,154 триллиона рублей, сообщил ЦБ РФ в оперативном обзоре «О развитии банковского сектора».

Согласно статистике регулятора, на 1 ноября на срочных вкладах в банках россияне держали 21,174 трлн рублей, из которых 21,3% - в иностранной валюте.

Общий объем средств физлиц в банках сократился меньше - на 150 млрд рублей, до 32,556 трлн рублей, поскольку отток со вкладов был частично компенсирован увеличением текущих, в том числе карточных счетов - на 319 млрд рублей, до 10,832 трлн рублей.

Первой жертвой «набега на банки» стали крупнейшие системно значимые кредитные организации, потерявшие за месяц 0,4% средств физлиц - вдвое больше, чем другие крупные банки из топ-100 (0,2%).

Если учесть валютную переоценку депозитов в долларах и евро, доля которых практически не изменилась, сокращение непосредственно рублевых вкладов за октябрь могло составить около 350 млрд рублей, оценивает начальник центра разработки стратегий Газпромбанка Егор Сусин.

Накопленным итогом за 12 месяцев объем рублевых вкладов уменьшился на рекордные 1,2 триллиона рублей. При этом реальный отток средств из банков был почти вдвое выше - примерно 2,2 триллиона рублей.

Дело в том, что по депозитам за год было начислено около триллиона рублей процентов. «То есть если бы люди просто ни рубля не принесли на депозиты - они должны были вырасти на 1 трлн рублей, а они упали на 1,2 триллиона», - отмечает Сусин.

Аналогичная картина - в октябре: проценты должны были увеличить рублевые вклады на 70-80 млрд рублей, а по факту они сократились на 350 млрд рублей..

Из этой суммы 110 млрд рублей ушло на текущие счета, 156 млрд - в ипотеку (на экскроу-счета). Остаток - порядка 100 млрд рублей - навсегда покинул банковскую систему в виде наличных денег.

Их объем в обращении с начала года подскочил на 3 триллиона рублей и к концу октября достиг рекордных 13 трлн.

Население продолжает вкладываться в альтернативные инструменты на фоне низких депозитных ставок, объясняет ситуацию сам ЦБ.

По данным Frank RG, на 13 ноября средняя ставка по годовым вкладам на сумму от 100 тысяч рублей в 54 ведущих банках упала до 3,9% годовых. Впервые реальная доходность депозитов стала отрицательной: доход от вклада оказался ниже инфляции, которая, согласно Росстату, превысила рубеж в 4%.

«Падение ставок по вкладам ниже уровня фактической инфляции является своего рода психологическим барьером, за которым вкладчики, особенно крупные, начинают активно рассматривать альтернативные инструменты инвестирования, что влечет за собой некоторый отток депозитов», - отмечает старший управляющий директор рейтингового агентства НКР Александр Проклов.

При этом даже небольшой вывод средств физлицами может быть неприятным явлением для банковской системы, подчеркивает он. Банки теряют базу фондирования в тот момент, когда она особенно нужна: спрос на займы растет со стороны корпораций, физлиц и государства.

Ситуацию в октябре усугубило то, что начали сокращаться и счета юридических лиц: за месяц корпоративные клиенты вывели 90 млрд рублей со срочных депозитов и на 158 млрд рублей «опустошили» текущие остатки.

«Слабое фондирование объясняет, почему ЦБ был вынужден влить в банковскую систему 600 млрд рублей через аукцион месячного репо в октябре», - говорит главный экономист Альфа-банка Наталия Орлова. Всего же за последних месяца центробанк предоставил банкам 1,2 триллиона рублей дополнительной ликвидности.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».