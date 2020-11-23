В Гродно к участникам Марша пенсионеров из машины вышел Караев

В Гродно к участникам Марша пенсионеров из машины вышел Караев1
- 23.11.2020, 20:33
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Экс-главарь лукашенковского МВД стал возмущаться прогулкой пенсионеров.
В Гродно в марше пенсионеров, который прошел в областном центре в понедельник, 23 ноября, приняли участие около 30 человек. В середине шествия рядом с пенсионерами остановился автомобиль, из которого вышел помощник узурпатора Лукашенко по Гродненской области Юрий Караев. Он начал возмущаться, зачем люди ходят, но потом уехал, сообщает «Радыё Свабода».
В гродненском марше пенсионеров приняли участие около 30 человек. Сначала они собрались в городском парке имени Жилибера, оттуда прошли по улице Социалистической. Люди иногда кричали «Жыве Беларусь». Весь маршрут пенсионеров сопровождали четверо милиционеров. Журналисты задержаний не заметили.
В середине шествия у колонны остановился автомобиль, из которого вышел помощник Лукашенко по Гродненской области Юрий Караев, который стал возмущаться, почему пенсионеры здесь ходят. Потом генерал, ответственный за убийства минимум шести белорусов, уехал.