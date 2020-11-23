Ученые выяснили, как победить коронавирус за шесть недель 23.11.2020, 20:40

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Новое исследование показало важность тестирования в борьбе с эпидемией COVID-19.

Экспресс-тестирование на COVID-19 75% населения каждые три дня может положить конец пандемии за шесть недель. Об этом со ссылкой на исследователей из Гарвардской школы здравоохранения и Университета Колорадо в Боулдере сообщает Business Insider в понедельник, 23 ноября.

"Наш общий вывод заключается в том, что, когда речь заходит о здравоохранении, лучше проводить менее чувствителен тест результатам сегодня, чем завтра с более чувствительным тестом", - заявил профессор информатики из Университета Колорадо и автор исследования Даниэль Ларремор.

Согласно исследованию, опубликованному в Science Advances, быстрые тесты, хотя и менее надежные, могут позволить властям полагаться на более целенаправленные меры, а не только на меры ограничения, при условии, что действовать будут массово.

К тому же быстрые тесты стоят дешевле и могут дать результаты за считанные минуты, а не за дни.

Ученые говорят, что если бы половина населения США тестировалась еженедельно, а те, у кого положительные результаты сразу шли на изоляцию от остальных, это было бы огромным шагом вперед.

"Вместо того, чтобы говорить всем оставаться дома, чтобы быть уверенными, что какой-то один больной человек не распространяет заболевание, мы могли бы побудить к пребыванию дома только заразных людей, зато все остальные могли бы продолжать свою жизнь", - добавил Ларремор.

Исследование, основанное на математическом моделировании, показывает, что экспресс-тестирование трех четвертей населения города каждые три дня уменьшит количество тех, кто в конечном итоге заразится на 88% - "достаточно, чтобы привести эпидемию к исчезновению в течение шести недель".

"Эти быстрые тесты являются тестами на заразность. Они чрезвычайно эффективно обнаруживают COVID-19, когда люди заразные", - резюмировали ученые.

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