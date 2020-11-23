Георгий Дмитрук: Вскоре протесты в регионах возобновятся с новой силой 8 23.11.2020, 21:00

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Георгий Дмитрук

Протесты принимают новую форму, более широкую.

Протесты в регионах возобновятся в ближайшее время. Людям нужно было время, чтобы восстановить свои психические и физические силы. В этом убежден сопредседатель оргкомитета по вопросам создания партии «Белорусская христианская демократия» Георгий Дмитрук, передает «Радыё Рацыя».

- Я не думаю, что можно однозначно охарактеризовать происходящее сейчас с протестами. Я считаю, что протесты принимают новую форму, более широкую, более современную. Власти адаптировались к протестам и пытаются эффективно работать над индивидуальным давлением на активистов. Я думаю, что люди что-то придумают и изменят форму протеста.

Георгий Дмитрук убежден, что основные протесты следует сосредоточить в Минске. Но действия в регионах тоже могут быть хорошим подспорьем.

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