Страны Балтии согласовали санкционный список против Лукашенко и его чиновников 27 23.11.2020, 21:12

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фото: Michele Ursi/Shutterstock/FOTODOM

В него вошли 156 человек.

Правительства Литвы, Латвии и Эстонии согласовали совместный перечень санкций против чиновников Лукашенко, на которых расширяются ограничения в этих трех странах.

Список опубликовал официальный правительственный вестник на сайте Министерства иностранных дел Эстонии. В него вошли 156 человек.

Европейский Союз уже провел два раунда утверждения санкционных списков, обязательных для всех стран ЕС. Но отдельные государства могут принимать свои собственные санкционные списки, как это сделали страны Балтии.

И ЕС, и национальные списки являются только базовыми и будут дополняться как персональными, так и экономическими санкциями при дальнейшем представлении списков с обоснованиями.

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