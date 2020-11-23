Чемпион Универсиады по легкой атлетике: Из воды вытащили с рассечением головы 12 23.11.2020, 21:26

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Чемпион Универсиады, трехкратный победитель Кубка Европы Николай Шубенок, убегая от карателей, прыгнул в канал.

Вчера в Сети появилось видео, на котором мокрый мужчина рассказывает о том, что он, убегая от силовиков, прыгнул в канал за Национальной библиотекой, чтобы избежать насилия. Однако в итоге сотрудники его достали и записали ролик. Позже выяснилось, что этим мужчиной был известный белорусский легкоатлет Николай Шубенок. Tut.by выяснил у него подробности задержания.

В ролике Николая попросили сказать спасибо сотрудникам милиции, которые его достали.

На видео попало и то, как его вытягивали:

О Николае

Николай Шубенок — известный белорусский легкоатлет-десятиборец. Он выступал за сборную Беларуси по легкой атлетике в 2004—2013 годах, чемпион Универсиады в Белграде, трехкратный победитель Кубка Европы в командном зачете, участник летних Олимпийских игр в Пекине. Мастер спорта Республики Беларусь международного класса.

Николай Шубенок справа

Что это было?

Вот как рассказал о случившемся сам Николай:

— Я шел мимо Национальной библиотеки в направлении «Дана Молл». Я не шел в толпе, был в обычной одежде, без какой-либо символики и флагов.

Дошел до светофора и увидел, что в мою сторону бежит молодой человек, которого преследуют силовики. Я на секунду остановился, чтобы посмотреть, что происходит, и тут услышал крики женщин и увидел, что в направлении меня несется силовик в черном с дубинкой.

Естественно я испугался и побежал в обратном направлении — к «Московской», успев получить два удара — в спину и в голову.

В итоге я смог от него оторваться, перешел на трусцу. Но тут увидел, что по пешеходной дорожке едет тонированный бус с номерными знаками такси, из которого выбежали другие силовики — по всей видимости, молодые ребята.

Они начали догонять меня, сделали две подсечки, я был совершенно растерян и сильно испуган. Я думал, что после того, как заставил их так побегать, они будут мстить мне, поэтому, не раздумывая прыгнул в канал — мне это показалось спасением. Холодной воды я не боялся, там было не глубоко — где-то полтора метра.

— Вас заставляли участвовать в этом видео?

— Да нет, человек просто достал телефон, начал снимать. Я подумал, что так просто положено, и так делают со всеми задержанными.

— Что было дальше?

— Дальше, видимо, из-за рассечения сзади головы, меня забрала скорая. Мне говорили, что до этого меня отводили в какой-то бус, но я этого не помню, возможно, из-за удара по голове. Не помню, подписывал ли что-то.

В 5-й больнице сделали общий анализ крови, МРТ. И через пару часов меня забрали друзья и соседи.

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