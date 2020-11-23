закрыть
24 ноября 2020, вторник, 0:10
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Чемпион Универсиады по легкой атлетике: Из воды вытащили с рассечением головы

12
  • 23.11.2020, 21:26
  • 11,952
Чемпион Универсиады по легкой атлетике: Из воды вытащили с рассечением головы

Чемпион Универсиады, трехкратный победитель Кубка Европы Николай Шубенок, убегая от карателей, прыгнул в канал.

Вчера в Сети появилось видео, на котором мокрый мужчина рассказывает о том, что он, убегая от силовиков, прыгнул в канал за Национальной библиотекой, чтобы избежать насилия. Однако в итоге сотрудники его достали и записали ролик. Позже выяснилось, что этим мужчиной был известный белорусский легкоатлет Николай Шубенок. Tut.by выяснил у него подробности задержания.

В ролике Николая попросили сказать спасибо сотрудникам милиции, которые его достали.

На видео попало и то, как его вытягивали:

О Николае

Николай Шубенок — известный белорусский легкоатлет-десятиборец. Он выступал за сборную Беларуси по легкой атлетике в 2004—2013 годах, чемпион Универсиады в Белграде, трехкратный победитель Кубка Европы в командном зачете, участник летних Олимпийских игр в Пекине. Мастер спорта Республики Беларусь международного класса.

Николай Шубенок справа

Что это было?

Вот как рассказал о случившемся сам Николай:

— Я шел мимо Национальной библиотеки в направлении «Дана Молл». Я не шел в толпе, был в обычной одежде, без какой-либо символики и флагов.

Дошел до светофора и увидел, что в мою сторону бежит молодой человек, которого преследуют силовики. Я на секунду остановился, чтобы посмотреть, что происходит, и тут услышал крики женщин и увидел, что в направлении меня несется силовик в черном с дубинкой.

Естественно я испугался и побежал в обратном направлении — к «Московской», успев получить два удара — в спину и в голову.

В итоге я смог от него оторваться, перешел на трусцу. Но тут увидел, что по пешеходной дорожке едет тонированный бус с номерными знаками такси, из которого выбежали другие силовики — по всей видимости, молодые ребята.

Они начали догонять меня, сделали две подсечки, я был совершенно растерян и сильно испуган. Я думал, что после того, как заставил их так побегать, они будут мстить мне, поэтому, не раздумывая прыгнул в канал — мне это показалось спасением. Холодной воды я не боялся, там было не глубоко — где-то полтора метра.

— Вас заставляли участвовать в этом видео?

— Да нет, человек просто достал телефон, начал снимать. Я подумал, что так просто положено, и так делают со всеми задержанными.

— Что было дальше?

— Дальше, видимо, из-за рассечения сзади головы, меня забрала скорая. Мне говорили, что до этого меня отводили в какой-то бус, но я этого не помню, возможно, из-за удара по голове. Не помню, подписывал ли что-то.

В 5-й больнице сделали общий анализ крови, МРТ. И через пару часов меня забрали друзья и соседи.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Итоги Марша 22 ноября
Итоги Марша 22 ноября Андрей Жвалевский
Пора менять старую резину
Пора менять старую резину Дмитрий Муратов
Последний шанс для чиновников
Последний шанс для чиновников Наталья Радина
«Жыве Беларусь!»
«Жыве Беларусь!» Ирина Халип