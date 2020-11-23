закрыть
24 ноября 2020, вторник, 0:10
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Американские ученые создали новый концепт самолета

1
  • 23.11.2020, 22:19
  • 3,895
Американские ученые создали новый концепт самолета
фото: aurora.aero

X-plane будет совершать полеты за счет систем управления воздушными потоками.

Компания Aurora Flight Sciences, входящей в состав Boeing, является лидером в разработке и производстве современных беспилотных систем и аэрокосмических аппаратов. Сейчас ученые компании создают экспериментальный самолет X-plane по новому контракту с Агентством оборонных исследовательских проектов (DARPA). Об этом сообщает УНИАН.

фото: aurora.aero

X-plane стремится продемонстрировать расширенные возможности активного управления воздушным потоком (AFC) в качестве основного конструкторского решения. То есть привычное механизированное управление планируют заменить на управление воздушными течениями.

В рамках программы DARPA команда будет разрабатывать инструменты и технологии для включения AFC на ранних стадиях проектирования самолета, чтобы позже показать их на изготовленном по индивидуальному заказу X-plane.

"Эта команда опирается на десятилетия исследований AFC и создание прототипов, включая летные испытания полномасштабных внедрений", - сообщил Пер Бейт (Per Beith), президент и главный исполнительный директор Aurora - "Вместе с DARPA, мы можем предложить принципиально новые подходы к проектированию самолетов."

фото: aurora.aero
Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Итоги Марша 22 ноября
Итоги Марша 22 ноября Андрей Жвалевский
Пора менять старую резину
Пора менять старую резину Дмитрий Муратов
Последний шанс для чиновников
Последний шанс для чиновников Наталья Радина
«Жыве Беларусь!»
«Жыве Беларусь!» Ирина Халип