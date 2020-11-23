Американские ученые создали новый концепт самолета 1 23.11.2020, 22:19

3,895

фото: aurora.aero

X-plane будет совершать полеты за счет систем управления воздушными потоками.

Компания Aurora Flight Sciences, входящей в состав Boeing, является лидером в разработке и производстве современных беспилотных систем и аэрокосмических аппаратов. Сейчас ученые компании создают экспериментальный самолет X-plane по новому контракту с Агентством оборонных исследовательских проектов (DARPA). Об этом сообщает УНИАН.

фото: aurora.aero

X-plane стремится продемонстрировать расширенные возможности активного управления воздушным потоком (AFC) в качестве основного конструкторского решения. То есть привычное механизированное управление планируют заменить на управление воздушными течениями.

В рамках программы DARPA команда будет разрабатывать инструменты и технологии для включения AFC на ранних стадиях проектирования самолета, чтобы позже показать их на изготовленном по индивидуальному заказу X-plane.

"Эта команда опирается на десятилетия исследований AFC и создание прототипов, включая летные испытания полномасштабных внедрений", - сообщил Пер Бейт (Per Beith), президент и главный исполнительный директор Aurora - "Вместе с DARPA, мы можем предложить принципиально новые подходы к проектированию самолетов."

фото: aurora.aero

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».