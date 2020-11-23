Американские ученые создали новый концепт самолета

Американские ученые создали новый концепт самолета1
- 23.11.2020, 22:19
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X-plane будет совершать полеты за счет систем управления воздушными потоками.
Компания Aurora Flight Sciences, входящей в состав Boeing, является лидером в разработке и производстве современных беспилотных систем и аэрокосмических аппаратов. Сейчас ученые компании создают экспериментальный самолет X-plane по новому контракту с Агентством оборонных исследовательских проектов (DARPA). Об этом сообщает УНИАН.
X-plane стремится продемонстрировать расширенные возможности активного управления воздушным потоком (AFC) в качестве основного конструкторского решения. То есть привычное механизированное управление планируют заменить на управление воздушными течениями.
В рамках программы DARPA команда будет разрабатывать инструменты и технологии для включения AFC на ранних стадиях проектирования самолета, чтобы позже показать их на изготовленном по индивидуальному заказу X-plane.
"Эта команда опирается на десятилетия исследований AFC и создание прототипов, включая летные испытания полномасштабных внедрений", - сообщил Пер Бейт (Per Beith), президент и главный исполнительный директор Aurora - "Вместе с DARPA, мы можем предложить принципиально новые подходы к проектированию самолетов."