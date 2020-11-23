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Ряд вакцин от COVID-19 разработают в виде спрея для носа

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  • 23.11.2020, 23:05
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Ряд вакцин от COVID-19 разработают в виде спрея для носа

Об этом сообщила главный научный сотрудник Всемирной организации здравоохранения.

Несколько вакцин от COVID-19 разрабатываются в формате назального спрея, заявила главный научный сотрудник Всемирной организации здравоохранения Сумия Сваминатан, отвечая на вопросы журналистов.

"Оральной вакцины от COVID-19 в настоящее время не существует. Все они пока в формате инъекций. В разработке находится несколько назальных спреев", - сказала она.

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