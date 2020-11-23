Ряд вакцин от COVID-19 разработают в виде спрея для носа

Ряд вакцин от COVID-19 разработают в виде спрея для носа2
- 23.11.2020, 23:05
- 1,860
Об этом сообщила главный научный сотрудник Всемирной организации здравоохранения.
Несколько вакцин от COVID-19 разрабатываются в формате назального спрея, заявила главный научный сотрудник Всемирной организации здравоохранения Сумия Сваминатан, отвечая на вопросы журналистов.
"Оральной вакцины от COVID-19 в настоящее время не существует. Все они пока в формате инъекций. В разработке находится несколько назальных спреев", - сказала она.