В США начался процесс передачи власти от Трампа к Байдену 3 24.11.2020, 8:05

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Белый дом направил письмо штабу избранного президента.

Управление служб общего назначения проинформировало избранного президента Джо Байдена о том, что администрация Трампа готова начать формальный процесс передачи власти. Об этом говорится в письме главы Управления Эмили Мерфи, которое оказалось в распоряжении CNN, сообщает «Голос Америки».

Письмо стало первым шагом, сделанным администрацией Белого дома, более чем через две недели после того, как Джо Байден был объявлен победителем на выборах.

Мерфи заявила, что Белый дом не оказывал на нее давления с целью отложить формальную передачу власти.

«Знайте, что я пришла к своему решению независимо, на основании закона и имеющихся фактов», – написала Мерфи. «На меня никогда не оказывалось прямое или косвенное давление со стороны какого-либо должностного лица исполнительной власти, включая тех, кто работает в Белом доме или в Управлении служб общего назначения».

Президент Трамп в «Твиттере» поблагодарил Эмили Мерфи за работу.

«Я хочу поблагодарить Эмили Мерфи из GSA за ее неизменную преданность и лояльность нашей стране. Ее преследовали, угрожали и оскорбляли – и я не хочу, чтобы это случилось с ней, ее семьей или сотрудниками GSA. Наше дело УВЕРЕННО продолжается, мы продолжим бой, и я верю, что мы победим! Тем не менее, в интересах нашей страны, я рекомендую Эмили и ее команде сделать то, что необходимо сделать в отношении первоначальных протоколов, и посоветовал моей команде сделать то же самое».

...fight, and I believe we will prevail! Nevertheless, in the best interest of our Country, I am recommending that Emily and her team do what needs to be done with regard to initial protocols, and have told my team to do the same. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 23, 2020

Данный шаг позволит официально начать передачу власти, разрешив нынешним должностным лицам правительства координировать свои действия с командой Байдена, а также предоставит миллионы долларов для финансирования передачи власти.

До недавнего времени Мерфи отказывалась начинать процесс, несмотря на явную победу Байдена, что не позволяло команде избранного президента общаться с федеральными агентствами. Мерфи, назначенная президентом Трампом, очутилась под пристальным вниманием и политическим давлением со стороны демократов, а в последние дни и республиканцев, призывающих к началу плавной передачи власти.

В понедельник сенатор-республиканец Роб Портман заявил, что «на данный момент нет доказательств какого-либо широко распространенного мошенничества или нарушений, которые могли бы повлиять на результат в любом штате», и призвал начать переходный процесс».

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