Белорусы устанавливают ловушки на уголовницу Эйсмонт 15 24.11.2020, 8:13

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По всей стране идет охота на любительницу «Массандры».

У белорусов, похоже, появилось новое развлечение - ловить Наталью Эйсмонт на бутылку «Массандры», сообщает телеграм-канал «Беларусь головного мозга».

Напомним, что недавно были опубликованы телефонные переговоры пресс-секретаря Лукашенко Натальи Эйсмонт и главы ФХБ Дмитрия Баскова, в котором они обсуждали план вечернего рейда своей вооруженной банды по протестным дворам в Минске. Наталья Эйсмонт несколько раз подчеркнула, что возьмет с собой два ящика «Массандры», подаренные российским послом.

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