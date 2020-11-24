закрыть
24 ноября 2020, вторник, 10:44
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Россия упустила возможность

2
  • 24.11.2020, 8:21
  • 15,306
Россия упустила возможность

«Окно» для для спецслужб РФ закрылось.

Российским спецслужбам не удастся усилить общественное противостояние в США, так как после завершения президентских выборов конфронтация в американском обществе ослабевает. Однако в то же время цели Москвы по провокации гражданского противостояния в стране остаются неизменными, пишет ресурс Guildhall.

Как отметил старший аналитик Вильнюсского института политического анализа Марюс Лауринавичюс, «окно возможностей» для усиления конфронтации в американском обществе для спецслужб РФ закрылось.

«Америка выдержала и ситуация стабилизируется. Большой конфликт России в США спровоцировать уже не удастся. Период подсчета голосов был периодом максимальной уязвимости американской демократии, а та тенденция, которую мы видим сегодня, свидетельствует, что ситуация переходит в более спокойное русло. Суды, представители законодательной власти, в том числе республиканцы, не видят оснований для оспаривания выборов», – считает аналитик.

Он отметил, что для любой успешной специальной операции в США Кремлю нужна серьезная точка общественного разлома, и на данный момент она уже прошла.

«В то же время, цели Кремля по дестабилизации американского общества и провокации гражданского противостояния остаются неизменными и российские спецслужбы будут ждать следующего момента», – подытожил Марюс Лауринавичюс.

Отметим, что официально итоги выборов президента США не подведены, однако американские СМИ прочат победу кандидату от демократов Джо Байдену.

Победителя выборов в США объявляют 538 членов коллегии выборщиков, голосование которых запланировано на 14 декабря. Новый президент вступит в должность 20 января 2021 года, после церемонии инаугурации, которая пройдет на ступенях Капитолия в Вашингтоне.

До указанной даты команда Байдена должна определяться с распределением постов в будущей администрации.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Итоги Марша 22 ноября
Итоги Марша 22 ноября Андрей Жвалевский
Пора менять старую резину
Пора менять старую резину Дмитрий Муратов
Последний шанс для чиновников
Последний шанс для чиновников Наталья Радина
«Жыве Беларусь!»
«Жыве Беларусь!» Ирина Халип