Россия упустила возможность 2 24.11.2020, 8:21

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«Окно» для для спецслужб РФ закрылось.

Российским спецслужбам не удастся усилить общественное противостояние в США, так как после завершения президентских выборов конфронтация в американском обществе ослабевает. Однако в то же время цели Москвы по провокации гражданского противостояния в стране остаются неизменными, пишет ресурс Guildhall.

Как отметил старший аналитик Вильнюсского института политического анализа Марюс Лауринавичюс, «окно возможностей» для усиления конфронтации в американском обществе для спецслужб РФ закрылось.

«Америка выдержала и ситуация стабилизируется. Большой конфликт России в США спровоцировать уже не удастся. Период подсчета голосов был периодом максимальной уязвимости американской демократии, а та тенденция, которую мы видим сегодня, свидетельствует, что ситуация переходит в более спокойное русло. Суды, представители законодательной власти, в том числе республиканцы, не видят оснований для оспаривания выборов», – считает аналитик.

Он отметил, что для любой успешной специальной операции в США Кремлю нужна серьезная точка общественного разлома, и на данный момент она уже прошла.

«В то же время, цели Кремля по дестабилизации американского общества и провокации гражданского противостояния остаются неизменными и российские спецслужбы будут ждать следующего момента», – подытожил Марюс Лауринавичюс.

Отметим, что официально итоги выборов президента США не подведены, однако американские СМИ прочат победу кандидату от демократов Джо Байдену.

Победителя выборов в США объявляют 538 членов коллегии выборщиков, голосование которых запланировано на 14 декабря. Новый президент вступит в должность 20 января 2021 года, после церемонии инаугурации, которая пройдет на ступенях Капитолия в Вашингтоне.

До указанной даты команда Байдена должна определяться с распределением постов в будущей администрации.

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