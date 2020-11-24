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«Отказываюсь своим трудом спонсировать нелегитимный режим»

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  • 24.11.2020, 8:32
  • 3,996
«Отказываюсь своим трудом спонсировать нелегитимный режим»

Шахтер «Беларуськалия» объявил забастовку под землей.

Еще один шахтер ОАО «Беларуськалий» отказался подниматься на поверхность и присоединился к стачке под землей.

Об этом сообщает Стачком «Беларуськалия».

Александр Клезович, машинист горных выемочных машин рудника 4 Рудоуправления ОАО «Беларуськалий» в 1:30 ночи 24 ноября отказался подыматься «на гора» и заявил о присоединении к стачке.

Стачком также опубликовал текст заявления шахтера:

«Я, Клезович Александр , машинист горных выемочных машин рудника 4 Рудоуправления ОАО «Беларуськалий» заявляю, что не готов мириться с происходящим в нашей стране правовым беспределом.

Очередное убийство на прошлой неделе молодого парня, бессмысленные по своей жестокости задержания граждан на мирных акциях, применение светошумовых гранат и газа против пенсионеров, угрозы оружием и аресты родителей на глазах маленьких детей - это все показывает низость и подлость людей, захвативших власть в нашей стране.

Я отказываюсь своим трудом спонсировать представителей нелегитимного режима, считающий нас рабами, которые обязаны пахать на них за подачки. Нас лишили достойной жизни, права выбора. Мы потеряли уважение друг к другу. Мы узнали многое друг о друге после августовских событий. Мы начинаем судить людей не по их словам, а по поступкам.

Я считаю, что стачка - единственный законный и бескровный способ остановить произвол и насилие, поэтому поддерживаю требования Стачкома и присоединяюсь к стачке».

Напомним, что ранее шахтеры«Беларуськалия» Юрий Корзун и Олег Куделко присоединялись к стачке прямо в шахте и приковывали себя наручниками под землей.

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