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Телеканал «Дождь»: Лукашенко одержим дьяволом

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  • 24.11.2020, 8:40
  • 11,607
Телеканал «Дождь»: Лукашенко одержим дьяволом

Православный архиепископ рассказал российскому каналу, почему узурпатора предали анафеме.

Лукашенко предали анафеме. Он одержим дьяволом. Об этом объявила Белорусская автокефальная православная церковь, говорится в новом сюжете российского телеканал «Дождь».

Решение принято в канадском городе Торонто архиепископом Святославом Логиным во время богослужения. В тексте говорится, что белорусский правитель совершает беззаконие, преследует и убивает православных и других жителей. Он и его союзники совершают «кровавые расправы» над мирным населением в «многострадальной Беларуси», отмечается там же. Самого Лукашенко Логин называет «бывшим президентом», «палачом», «самозванцем».

Подробности российские журналисты узнали у самого архиепископа Святослава Логина.

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