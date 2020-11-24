Телеканал «Дождь»: Лукашенко одержим дьяволом

Телеканал «Дождь»: Лукашенко одержим дьяволом21
- 24.11.2020, 8:40
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Православный архиепископ рассказал российскому каналу, почему узурпатора предали анафеме.
Лукашенко предали анафеме. Он одержим дьяволом. Об этом объявила Белорусская автокефальная православная церковь, говорится в новом сюжете российского телеканал «Дождь».
Решение принято в канадском городе Торонто архиепископом Святославом Логиным во время богослужения. В тексте говорится, что белорусский правитель совершает беззаконие, преследует и убивает православных и других жителей. Он и его союзники совершают «кровавые расправы» над мирным населением в «многострадальной Беларуси», отмечается там же. Самого Лукашенко Логин называет «бывшим президентом», «палачом», «самозванцем».
Подробности российские журналисты узнали у самого архиепископа Святослава Логина.