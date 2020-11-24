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В Минске остановилось движение по Автозаводской линии метро

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  • 24.11.2020, 8:49
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В Минске остановилось движение по Автозаводской линии метро

Пресс-служба метрополитена сослалась на «технические причины».

После 8 часов утра 24 ноября читатели tut.by стали сообщать, что застряли в метро. В пресс-службе минской подземки сообщили, что приостановлено движение поездов по Автозаводской линии.

«24.11.2020 в 8.22 по техническим причинам приостановлено движение поездов по Автозаводской линии метро. Метрополитен приносит извинения за временные неудобства», — сказано в сообщении.

Приостановка была недолгой. В 8.30, по данным метрополитена, движение восстановили. О причинах случившегося там ничего не сообщили.

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