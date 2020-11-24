Премьер-министр Израиля тайно посетил Саудовскую Аравию 24.11.2020, 9:29

1,910

Биньямин Нетаньяху

Фото: Reuters

Страны могут подписать мирный договор.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху 22 ноября совершил визит в Саудовскую Аравию, где встретился с наследным принцем Мохаммедом бин Салманом и госсекретарем США Майком Помпео, сообщает meduza.io.

Как сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на источники в саудовской делегации, речь на встрече шла о нормализации двусторонних отношений, а также об Иране, с которым и у Израиля, и у Саудовской Аравии продолжается конфликт. Никаких соглашений по итогам переговоров подписано не было.

Поездка была секретной — как пишет «Гаарец», о ней не поставили в известность даже министра иностранных дел Израиля Габи Ашкенази и министра обороны Бени Ганца. Лишь на следующий день, после того как о ней со ссылкой на источники начали писать крупные израильские СМИ, факт встречи подтвердил соратник Нетаньяху по правящей партии «Ликуд», министр образования Йоав Галант. Представители самого премьер-министра от комментариев отказались.

Израиль активно налаживает отношения с арабскими странами, хотя конфликт с палестинцами все еще не решен

До 2020 года Израиль признавали лишь две арабские страны — Египет (он сделал это в 1979 году) и Иордания (в 1994-м). Позиция руководителей остальных государств заключалась в том, что сначала Израиль должен вернуть палестинским арабам территории, занятые после Шестидневной войны 1967 года, и только после этого с ним возможен диалог.

В последний год США значительно усилили попытки нормализовать отношения между странами Ближнего Востока. Весной президент Дональд Трамп представил «сделку века» — план палестино-израильского урегулирования, который предлагал арабской стороне фактически полностью уступить Израилю Иерусалим в обмен на многомиллиардные кредиты и формальное признание Палестины со стороны Израиля и США. Эти условия палестинцев не устроили.

Но несмотря на отсутствие прогресса в израильско-палестинском вопросе, в 2020 году администрации Трампа удалось помирить с еврейским государством сразу три арабских страны. В сентябре соглашения с Израилем подписали Бахрейн и Объединенные Арабские Эмираты (с ОАЭ вскоре договорились и о безвизовом режиме), в октябре — Судан (за несколько дней до этого США официально исключили его из списка стран — спонсоров терроризма). Майк Помпео за несколько дней до визита Нетаньяху в Саудовскую Аравию говорил, что уверен: в ближайшее время договоры с Израилем заключат еще несколько государств.

Саудовская Аравия — крупнейшая страна региона. Соглашение с ней будет большим прорывом

Саудовская Аравия является ключевой страной в плане урегулирования, разработанном администрацией Трампа. Во-первых, это самая большая и влиятельная монархия Персидского залива. Во-вторых, суннитская Саудовская Аравия является главным региональным противником шиитского Ирана — и налаживание отношений с Израилем будет выгодно обеим странам с точки зрения геополитической борьбы против Тегерана.

Как отмечает «Аль-Джазира», в отличие от своего отца, короля Саудовской Аравии Салмана, который придерживается консервативных позиций, считая, что договоренности с Израилем возможны только после разрешения палестино-израильского конфликта, наследный принц Мохаммед бин Салман настроен более прагматично и в первую очередь рассматривает соглашение с Израилем как экономически выгодный для страны документ.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».