Минские школьники попали в больницу после перекуса шаурмой 3 24.11.2020, 9:42

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иллюстрационное фото tut.by

Как фастфуд оказался в школе?

23 ноября 2020 года23 В прошлую пятницу ученики средней школы № 61 Минска попали в больницу с болью в животе и рвотой. Родители рассказали, что до этого школьники ели в столовой шаурму, сообщает rebenok.by.

Есть предположение, что именно она стала причиной неприятных симптомов. В комментариях многие удивлялись тому, как вообще шаурма попала в школьное меню.

Журналисты задали этот вопрос начальнику технологического отдела Комбината школьного питания Минска Татьяне Лабушевой.

— Это не шаурма. Блюдо называется «чикен-ролл «Маленький цезарь». Все продукты подобраны с учетом детской диететики. Там нет ничего вредного. Тонкий лаваш, обжаренное филе цыпленка, бланшированные пекинская капуста и морковь с добавлением соли, чеснока. К ингредиентам добавляется тертый сыр. Лаваш разворачивается, на него кладется начинка из филе, овощей и сыра, плюс соус из сметаны и майонеза. Ролл закручивается, его смазывают яйцом и дополнительно термически обрабатывают в жарочном шкафу.

Это блюдо, по словам специалиста, не новинка: чикен-ролл был включен в меню в 2018 году.

— Всем нравилось. Это единственное пока блюдо наподобие «фастфуда». Хотелось привлечь детей, чтобы им было интересно обедать.

После отравления родители начали выдвигать гипотезы — о том, что его причиной могли быть грибы, вероятно, добавленные в соус, или несоблюдение правил при транспортировке обедов.

— Грибы в школьном питании вообще запрещены, — комментирует Татьяна Лабушева. — Мы даже майонез используем на лимонной кислоте, без уксуса. И мало его там: 10 граммов майонеза и столько же сметаны.

Что касается транспортировки, в комбинате подчеркивают: готовые обеды по школам никто не развозит. Вся еда, по крайней мере 90%, говорит технолог, готовится в пищеблоках школ:

— Чикен-ролл тоже готовили на пищеблоках. Приезжает лаваш, сметана, другие продукты от поставщиков согласно заявкам (поставщики одни и те же). Все в упаковках, с накладными, хранится как надо. Подали заявку, допустим, такое-то количество детей выбрало такой-то комплекс (ролл входил в комплекс № 2 из обеденного меню). Исходя из запроса, готовится определенное количество порций. Работники пищеблока на месте режут филе курицы, обжаривают его и так далее. Так что нет вероятности не соблюсти какие-то нормы во время доставки продуктов.

— Жалобы поступили только из СШ 61? Говорят, что в 37-й школе тоже кому-то из детей было нехорошо.

— Подтвержденных случаев, жалоб не поступало.

Школу обслуживает другая бригада работников

По информации на утро понедельника, в больнице остаются шестеро детей. Всего за медпомощью обратились 174 ученика школы, 18 детей попали в больницу.

Пострадали в основном ребята 5−9-х классов. Сейчас идет эпидемиологическое расследование, источник возможного заражения устанавливают врачи Минского городского центра гигиены.

Специальная комиссия выясняет причины произошедшего.

Первый заместитель директора комбината Мирослава Крицкая отметила, что их специалисты постоянно на связи с санитарной службой, но итогов проверки пока нет. Сегодня 61-ю школу обслуживает другая бригада работников.

— Пока мы отстранили коллектив, люди проходят дополнительное медицинское обследование для получения новой справки. Если они здоровы, значит, будут работать. Сейчас в школу заступили совершенно другие работники, но питание мы обеспечиваем в прежнем режиме. То есть вернулись к меню сентября-октября. Чикен-ролла там нет.

Случаи отравления, говорят в комбинате, бывают крайне редко.

— Я даже не припомню такого, — замечает первый замдиректора.

— Родители предполагают, что виной всему может быть стафилококк. Вы слышали об этом?

— Слышала, что предполагают, но окончательная картина не ясна.

Родительский школьный чат после ЧП бурлит: выдвигаются самые разные версии произошедшего. Многие дети сегодня не питались в столовой, приносили еду с собой. Администрация школы настаивает на том, чтобы дети питались централизованно.

Массовое отравление школьников расследует Следственный комитет. Возбуждено уголовное дело — по ч. 1 ст. 336 (Нарушение санитарно-эпидемиологических, гигиенических требований и процедур либо санитарных норм и правил, гигиенических нормативов, повлекшее по неосторожности отравления людей) Уголовного кодекса.

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