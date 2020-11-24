Экономист: В этом году Беларусь потеряла почти миллиард долларов 2 24.11.2020, 10:02

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Резерв «проеден».

Беларусь загнана в экономический тупик, констатирует экономист Леонид Злотников.

«Первый год мы заканчиваем без дотационной поддержки России. Если сказать сколько потеряла Беларусь в этом году, то это около 900 миллионов долларов. Пока того, что мы сильно пошли вниз, мы не чувствуем, но съедено более 1 миллиарда резерва», — заявил экономист в комментарии «Радыё Рацыя».

Белорусская экономика может еще продержаться полгода-год, но даже власти признают, что идем к очень тяжелой ситуации, отмечает эксперт.

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