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Экономист: В этом году Беларусь потеряла почти миллиард долларов

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  • 24.11.2020, 10:02
  • 2,673
Экономист: В этом году Беларусь потеряла почти миллиард долларов

Резерв «проеден».

Беларусь загнана в экономический тупик, констатирует экономист Леонид Злотников.

«Первый год мы заканчиваем без дотационной поддержки России. Если сказать сколько потеряла Беларусь в этом году, то это около 900 миллионов долларов. Пока того, что мы сильно пошли вниз, мы не чувствуем, но съедено более 1 миллиарда резерва», — заявил экономист в комментарии «Радыё Рацыя».

Белорусская экономика может еще продержаться полгода-год, но даже власти признают, что идем к очень тяжелой ситуации, отмечает эксперт.

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