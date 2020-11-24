Стачка охватывает Мозырский НПЗ 24.11.2020, 10:15

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Еще один работник присоединился к забастовке и рассказал о настроениях в коллективе.

Работник Мозырского НПЗ Константин Янкин ушел в стачку, сообщает телеграм-канал «Баста!».

«Я не вижу других способов донести мое несогласие, обеспокоенность, донести свою гражданскую позицию до руководства», — объясняет мужчина.

Константин говорит, что работает на предприятии 6 лет, четыре из которых — заместителем начальника установки УПС НХП. Одна из причин, по которой он ушел в стачку, — вопросы к руководству предприятия.

Еще в августе несогласные с результатами выборов и возмущенные жестокостью силовиков работники ОАО «Мозырский НПЗ» собирали подписи под коллективным письмом в адрес руководства завода. Они требовали их услышать и открыто обсудить события последних недель в стране. Под письмом подписалось почти 1200 человек.

Заводчанин рассказал, что еще порядка 10 его коллег рассматривают вариант присоединиться к стачке:

— Нет никаких ответов. Никаких попыток диалога со стороны руководства. Игнорирование и давление по одному на работников. Давление стало беспрецедентным. В течение недавнего времени было уволено два человека по совершенно надуманным причинам. Я не вижу других способов донести мое несогласие, обеспокоенность, донести свою гражданскую позицию до руководства как вступить в национальную стачку.

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