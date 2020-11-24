«Был «буйным», а через 20 минут впал в кому?» 7 24.11.2020, 10:50

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Родные Александра Вихора задают неудобные вопросы следствию.

С момента смерти Александра Вихора, задержанного в первый вечер белорусских протестов, прошло уже более трех месяцев. Дело не возбуждено. Но и не закрыто. Следственный комитет снова продлил сроки проверки, назначены дополнительные комплексные судебно-медицинские экспертизы. А на днях газете «Гомельская правда» официальный представитель Следственного комитета по Гомельской области Мария Кривоногова подробно рассказала, что происходило с Вихором от момента задержания до его смерти. И у семьи возникли новые вопросы, пишет tut.by.

В октябре была готова экспертиза, родные Александра решили с ней ознакомиться. В Следственном комитете копию документов Вихорам сделать не дали, сфотографировать тоже — такой порядок. Поэтому родные Александра 50 страниц печатного текста переписывали от руки прямо в кабинете следователя. На это ушло два дня.

С тех пор Вихоры тщательно изучают законспектированное, сопоставляют факты и показания свидетелей, встречаются с независимыми врачами и судмедэкспертами, которые помогают им с консультациями. Публикация в газете о ходе проверки СК возмутила Вихоров и вызвала новые вопросы.

Напомним, Александра Вихора задержали в Гомеле 9 августа, когда он ехал к своей девушке. С этих пор родители искали сына несколько дней, но так и не смогли получить никакой информации. Приезжали в РОВД, дежурили до ночи возле ИВС. А 12 августа, когда так и не удалось выяснить, где же их сын, Вихоры приехали в РОВД писать заявление о пропаже человека. И только тогда стало известно: Саши нет в живых. В ночь с 11 на 12 августа его отвезли сначала в психиатрическую больницу, а через несколько минут уже оттуда вызвали скорую и доставили в расположенную рядом туббольницу, где парень, несмотря на усилия врачей, умер.

Итак, что же в публикации задело родных Вихора?

«После судебного заседания для исполнения административного взыскания Александра Вихора доставили в СИЗО № 3 УДИН МВД Беларуси, где его осмотрел фельдшер, который «обнаружил у него признаки нарушений со стороны психической деятельности, подозрение на острый психоз с помрачением сознания и направил для обследования и оказания медпомощи в Гомельскую областную психиатрическую больницу, — цитирует официального представителя СК «Гомельская правда».

— Что могло стать причиной такого внезапного психического расстройства у психически здорового человека? — задаются вопросом Вихоры и тут же на него отвечают: — Моральное и физическое насилие.

Об этом им говорили свидетели. Семья отыскала тех, кто был с Александром в последние часы его жизни.

— Свидетель рассказывал, что после суда 11 августа их не завозили в СИЗО, а снова доставили в спортзал Железнодорожного РОВД. И уже там Саше была нужна помощь, но вместо этого он получал удары по телу, — говорит мама Александра Светлана.

Кстати, у экспертов несколько абзацев посвящено описанию травм Саши — у него были зафиксированы переломы ребер, грудины, многочисленные гематомы и ссадины, однако специалисты указывают, что данные повреждения не состоят в причинно-следственной связи со смертью. Например, утверждается, что ребра парню сломали уже в больнице во время реанимационных мероприятий.

— Врачи, которые нас консультируют, не исключают, что при массаже сердца можно сломать ребра, но они же обращают внимание на то, что сломаны не только ребра со второго по пятое, но еще 8-е и 9-е, которые находятся ближе к пояснице. Спина у Саши, кстати, была вся в гематомах, — отмечает мама Александра.

Также Вихоры обращают внимание на то, что фельдшер психбольницы в преддиагнозе Саши написал «закрытая черепно-мозговая травма», под вопросом. В туббольнице реаниматолог тоже поставил предварительный диагноз ЗЧМТ и сотрясение мозга тяжелой степени. Но в экспертизе, говорят родные, об этом ничего нет.

А еще Вихоры так и не получили ответа на главный вопрос — где находился Саша вечером 11 августа до того, как попал в больницу.

— Известно, что около десяти вечера задержанных привезли к зданию СИЗО, всех вывели, а Сашу оставили в машине. В больницу же сына доставили в 1.15. Где он был все это время? Нам так до сих пор и не ответили. Машина, в которой перевозили Сашу, как нам ответили, почему-то не была оборудована системой GPS, а на сотрудниках милиции в тот вечер не было видеорегистраторов «Дозор», — говорят родные умершего.

По данным следствия, в последние минуты жизни Александр вел себя достаточно буйно и неадекватно. Когда парня уже привезли в больницу, он отказался выходить из служебного автомобиля, упирался. «Чтобы он не причинил физического вреда себе и окружающим, сопровождавшие его сотрудники милиции надели на него наручники. Сделать это удалось с трудом, так как молодой человек физически препятствовал действиям правоохранителей».

В экспертизе, говорит Светлана, указано, что в 1.15 Сашу привезли в психиатрическую больницу, но дежурный врач, сказал, что пациента доставили не по адресу — Александру нужна была помощь совсем других врачей. В 1.22 ему вызвали скорую. Прибывший в 1.35 на вызов фельдшер скорой задокументирует, что Саша «лежал на полу приемного отделения, жалоб не предъявлял, т. к. находился в коме». В сопроводительном листе № 4863 от 12.08.2020 бригады скорой помощи, состояние Саши описано так: «сознание отсутствует, артериальное давление 40/0, пульс 110 ударов в минуту, частота дыхания отсутствует».

В 1.48 врачи констатировали у парня клиническую смерть.

— То есть в 1.15 Саша был активным, буйным и правоохранителям даже потребовались наручники, чтобы его усмирить, а в 1.35 он был уже в коме. Как такое возможно? Врачи говорят, что такое может быть, когда у человека случается болевой шок. Если это был болевой шок, то из-за чего он мог произойти? Вероятно, из-за травмы? — строят предположения Вихоры.

Однако в интервью «Гомельской правде» представитель СК сообщила, что, «согласно заключению судебно-медицинской экспертизы, смерть Александра наступила в результате острой недостаточности кровообращения, развившейся из-за имевшегося у него заболевания, приведшего к нарушению ритма сердца с переходом в фибрилляцию желудочков и последующей остановке сердечной деятельности. Также в СК напомнили, что еще в 2017-м году у Саши перед призывом в армию была выявлена артериальная гипертензия II степени (отягощенная наследственность, гиперхолестеринемия), ложная хорда левого желудочка, желудочковая и суправентрикулярная экстрасистолия, блокада ветвей пучка Гиса.

Родные парня говорят, что состояние здоровья сына не вызывало никаких опасений, более того оно улучшалось — в июне этого года Саша снова проходил обследование от военкомата и ему уже поставили гипертензию I степени. Никакого усиленного лечения назначено не было, врачи порекомендовали принимать лишь по полтаблетки препарата, помогающего контролировать давление, и диету с ограничением соли и животных жиров.

— Люди с такими отклонениями, как у Саши, живут долго. Он даже на учете у кардиолога не стоял. Как же такое могло произойти, что за три дня заключения под стражей болезнь обострились так, что человек просто умер?

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