Джо Байден и председатель Еврокомиссии обсудили ситуацию в Беларуси

Джо Байден и председатель Еврокомиссии обсудили ситуацию в Беларуси11
- 24.11.2020, 10:47
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Избранный президент США затронул тему нашей страны в разговоре с Урсулой фон дер Ляйен.
Как сообщает штаб Джо Байдена, избранный президент США провел переговоры с председателем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен.
«Избранный президент подтвердил важность сотрудничества США и ЕС по вопросам, вызывающим общую обеспокоенность, в том числе Ирану, Беларуси, Украине и Западным Балканам», — говорится в заявлении штаба Байдена.
Отметим, что Джо Байден еще во время своей избирательной кампании придавал значение вопросу Беларуси и призывал к жестким санкциям против режима Лукашенко.