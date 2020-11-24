Джо Байден и председатель Еврокомиссии обсудили ситуацию в Беларуси 11 24.11.2020, 10:47

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Джо Байден

Избранный президент США затронул тему нашей страны в разговоре с Урсулой фон дер Ляйен.

Как сообщает штаб Джо Байдена, избранный президент США провел переговоры с председателем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен.

«Избранный президент подтвердил важность сотрудничества США и ЕС по вопросам, вызывающим общую обеспокоенность, в том числе Ирану, Беларуси, Украине и Западным Балканам», — говорится в заявлении штаба Байдена.

Отметим, что Джо Байден еще во время своей избирательной кампании придавал значение вопросу Беларуси и призывал к жестким санкциям против режима Лукашенко.

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