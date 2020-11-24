Конец «Северного потока-2» как начало чреды поражений путинской России 2 24.11.2020, 11:02

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Украина же может посодействовать крушению этого Колосса.

Новоизбранному президенту США Джо Байдену выпала возможность положить своего российского визави Владимира Путина на лопатки уже в первые дни своего правления. Об этом пишет автор Игорь Орел на сайте unian.net.

Для этого ему не придется выходить на татами против «самого известного дзюдоиста» России, а достаточно в начале следующего года после официального вступления в должность подписать закон об оборонном бюджете США на 2021 год, который, кроме прочего, предусматривает санкции против страховых и сертификационных компаний, которые рискнут принять участие в реализации проходящего по дну Балтийского моря газопровода из России в Германию под названием «Северный поток-2».

И, как отмечает немецкое издание Bild, Байден полон решимости сделать это с целью окончательно остановить реализацию российского энергетического проекта с политической подоплекой, который уже готов на 90%, и на который Россия потратила десятки миллиардов долларов.

Стоит отметить, что завершение «Северного потока-2» планировалось российскими властями еще на конец 2019 года. Однако, уже двенадцать месяцев работы по строительству почти достроенного газопровода практически не ведутся.

Этому посодействовали введенные в декабре 2019 года санкции США против судов, которые прокладывали газопровод. Не последнюю роль в этом сыграла и Украина, представители которой без устали убеждали конгрессменов в Вашингтоне в необходимости мер, направленных на остановку строительства.

Однако риск того, что строительство будет возобновлено, а газопровод достроен, сохраняется. Для этого США и намерены расширить и усилить санкции. В Вашингтоне по этому вопросу есть согласие, как законодателей из Демократической и Республиканской партий, так и нового хозяина Белого дома, который в эти дни занимается подборкой людей в свое правительство.

Для Украины «Северный поток-2» является экзистенциальным вызовом, очередным фронтом, на котором мы противостоим путинской России, желающей вернуть нашу страну, как минимум, в сферу своего влияния. Если этот газопровод будет достроен, транзит природного газа из России в ЕС через Украину будет полностью остановлен.

Это приведет не только к потере нескольких миллиардов долларов ежегодных доходов, но и к утрате нашей страной своего значимого места на энергетической карте Европы.

В чем же интерес США помимо бескорыстного желания, в наличии которого никто не сомневается, помочь своему европейскому союзнику, противостоящему агрессии России?

Во-первых, сама мысль о том, что Германия и Россия на многие годы сольются в страстном газовом союзе, приводила к потере сна многих заокеанских политиков.

Ведь в случае, если проект будет реализован, Германия сможет практически монопольно распоряжаться большей частью российского газа на Европейском континенте, что укрепит доминирование ФРГ над другими странами Европы.

В свою очередь хозяин Кремля Владимир Путин, подсадив Германию на эту газовую иглу, получит возможность увеличить свое влияние на политику этой страны – крупнейшей экономики ЕС.

Реализация этого проекта укрепит позиции России на газовом рынке ЕС, что напрямую противоречит интересам США. Америка уже несколько лет пытается завоевать существенную долю на этом рынке, наращивая поставки своего сжиженного газ, не в последнюю очередь за счет вытеснения с рынка России.

Поэтому последовательные действия США по противодействию «Северному потоку-2» выглядят закономерными и с большой вероятностью приведут к его полной остановке.

В то же время США не единственная сила, которая в ближайшее время может снести Россию с энергетической карты Европы, или, как минимум, существенно снизить ее влияние на континенте.

Против России играет и кризис, вызванный пандемией коронавируса, приведший к рекордному падению цен на природный газ в Европе и существенному падению спроса на этот ресурс. Так, по итогам девяти месяцев 2020 года российский газовый монополист «Газпром» показал убыток в 592 млрд рублей ($7,6 млрд), тогда как за аналогичный период прошлого года прибыль компании составляла 434,9 мрд рублей.

Если карантинные ограничения, вызванные пандемией, затянутся, не стоит ожидать восстановления спроса в ближайшие годы, а значит «газовую дубинку» Кремля «Газпром» ждет смутное время, как и Россию, которая существенно зависит от доходов, которые приносит экспорт энергетического сырья.

Время также не на стороне России. Европа переходит на возобновляемые источники энергии, инвестирует миллиарды евро в развитие водородных технологий, что в будущем приведет к полному отказу от ископаемых видов топлива.

Россия, которая все предыдущие годы старалась не замечать, куда движутся развитые страны, и игнорировала возобновляемые источники энергии, рискует остаться на обочине истории и в ближайшем будущем распрощаться с самопровозглашенным статусом «энергетической сверхдержавы».

Колосс, который Путин строил долгие годы, шантажируя и коррумпируя европейские страны, вот-вот падет. Его глиняные ноги уже дали трещину: «Северный поток-2», вероятнее всего, навсегда останется ржавым памятником человеческой подлости и глупости на дне Балтийского моря, а мечты Кремля о росте спроса на российский природный газ в Европе никогда не материализуются.

Украина же может посодействовать крушению этого Колосса. Успех нашей страны – поражение путинской России. Необходимо продолжать рыночные реформы, интегрироваться в европейские проекты по реализации амбициозных планов развития возобновляемых и других безопасных для окружающей среды источников энергии, а также наращивать сотрудничество с соседними странами и США, постепенно превращая регион Восточной Европы в один из крупнейших энергетических рынков.

Главное не останавливаться. В столь стремительно меняющемся и непредсказуемом мире застой равнозначен смерти, даже для стран, региональное доминирование которых в прошлом казалось незыблемым.

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