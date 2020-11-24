Китайские «друзья» бросили режим Лукашенко? 5 24.11.2020, 11:04

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Пекин решил не рисковать.

«Великий камень» запросил у Франсабанка 2,5 млн долларов. Кредит понадобился «для рефинансирования средств, затраченных совместной компанией на строительство типовых производственных корпусов».

При этом согласно данным Белстата о работе резидентов индустриального парка в январе-сентябре 2020 года их совокупный чистый убыток увеличился до 45,6 млн рублей.

Возникает вопрос: почему этот «мегапроект» никак не станет успешным?

Доктор экономических наук Борис Желиба в комментарии udf.by отметил, что отсутствие положительных финансовых показателей в «Великом камне» его в какой-то мере удивляет.

«Когда закладывали «Великий камень», было сказано много слов, что в нем будет много не то что китайских предприятий, а передовых китайских предприятий. Так как со временем выяснилось, что китайцы не всегда делятся современными технологиями. Достаточно вспомнить модернизацию цементных заводов, которые никак не могут выйти на прибыльную работу, и кредиты за них возвращает бюджет», – сказал Желиба.

Но у него есть версия почему работа резидентов в «Великом парке» пока не впечатляет.

«При создании новых предприятий нужно время, чтобы их «раскрутить», чтобы выйти после высоких административных расходов на точку безубыточности, объемы производства, когда себестоимость продукции снижается. Может быть, резидентам еще нужно время, чтобы нарастить выпуск своей продукции», – сказал Желиба.

Почему Пекин в отличие от Москвы не помогает официальному Минску кредитами при сложной экономической и политической ситуации?

«Здесь понятнее. Россия исходит не только из экономических соображений, но и политических. А Китай в первую очередь руководствуется экономическими соображениями. Если бы в Пекине видели, что обстановка нормализуется, они могли бы дать кредит, а так пока предпочитают следить за ситуацией и не рисковать. Очень осторожны в этом плане и в других странах», – отметил Желиба.

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