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Королева Елизавета II начала производство джина

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  • 24.11.2020, 11:05
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Королева Елизавета II начала производство джина

Напиток создан на основе растительных пряностей.

Королева Великобритании Елизавета II начала производить джин собственной марки на основе растительных пряностей, которые выращены в поместье Сандрингем.

Об этом сообщает Daily Mail.

Стоимость джина Sundringham Celebration Gin емкостью 0,5 л составляет 50 фунтов. Напиток можно приобрести на сайте поместья. После отмены карантина джин также будет продаваться в сувенирном магазине возле поместья.

Сообщается, что джин крепостью 42 градуса обладает «насыщенным вкусом с ярко выраженными тонами можжевельника и цитрусовым послевкусием». Это уже третий напиток, который выпускается под маркой королевской семьи.

Благодаря производству собственного алкоголя королевская семья хочет сгладить финансовые последствия пандемии коронавируса.

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