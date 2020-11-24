Археологи нашли корни мифа о гигантском росте библейского Голиафа 1 24.11.2020, 11:38

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По преданию филистимский воин был великаном.

Рост Голиафа в древних текстах описывается как «четыре локтя с пядью» — такую величину обнаружили в Кумранских рукописях (так называемые свитки Мертвого моря). Однако в привычных современному человеку сантиметрах или дюймах это могло означать что угодно. Во время раскопок родины Голиафа — древнего города Геф — удалось определить не только правильные меры, но и найти источник мифа о невероятном росте великана, пишет Naked science.

Картина «Давид произносит хвалу Господу за победу над Голиафом», приписываемая Чарльзу Эддарду младшему / ©Wikipedia

Загадку «четырех локтей с пядью» разгадал археолог Джеффри Чэдвик (Jeffrey Chadwick) из Университета Бригама Янга (штат Юта, США). Традиционно предполагалось, что на территории современного Израиля в качестве меры длины использовали египетский локоть. Он равен 52,5 сантиметра, но в процессе раскопок нескольких городов древней Иудеи, Филистии, а также Израиля выяснилось, что местные зодчие были не самыми ярыми поклонниками единых стандартов.

Джеффри Чэдвик в Вифсаиде показывает ширину крепостных стен города / ©Eric Welch

Они пользовались тремя основными мерами: длинным локтем (54 сантиметра), коротким (38 сантиметров) и пядью (22 сантиметра). В ходе своих изысканий Чэдвик с коллегами обратили внимание, что в городах Вифсаиде и Гефе ширина стен по порталам, через которые осуществлялся вход или выход, составляет 2,38 метра. Самое интересное, что в древних местных мерах длины это как раз «четыре локтя с пядью».

По мнению Джеффри, автор священного текста для пущего эффекта сравнил могущество Голиафа с фортификационными сооружениями своего или его родного города. Поскольку для местных жителей их толщина не была секретом, сравнение оказалось весьма наглядным и поэтичным. К сожалению, никаких свидетельств существования людей подобного роста найти пока не удалось. А по преданию, и сам великий воин, и его родственники были великанами. Возможно, они просто были выше среднего жителя Ближнего Востока, а довершал их образ в народной молве ореол боевых подвигов.

Раскопки Гефа на месте более позднего арабского поселения Телль-эс-Сафи на территории современного Израиля / ©Wikipedia, Ori~

Священные тексты полны иносказаний и метафор, которые в процессе многократных пересказов и переводов превращаются в нечто похожее на факты. Яркий пример — рост Голиафа. Согласно Ветхому Завету, этот огромный воин родом из царского города Геф выступил на поединке против Давида, будущего царя Иудеи и Израиля. Библейская легенда описывает подкрепленную верой в бога победу слабого на вид юноши над исполином.

Голиаф, возглавлявший войско филистимлян, в разных источниках описывается по-разному, но всегда как гигант. Его рост составлял от 206 до 297 сантиметров, что в любом случае много для жителей Ближнего Востока трех-четырехтысячелетней давности. По преданию, он носил невероятно тяжелую броню (до 47 килограммов), а наконечник его копья весил почти семь килограммов.

Остатки врат Вифсаиды / ©Wikipedia, HanaySAMSUNG

Все эти цифры рассчитаны на основе конвертации древних мер длины и веса в современные. Причем немалую сложность при переводе создает возможное различие величин между городами и регионами при одинаковом названии. Иными словами, наиболее достоверная версия гласит, что Голиаф действительно был крупным и умелым воином. Его доблесть и необходимость подчеркнуть разницу между сражающимися привели к появлению метафоры в писании. А спустя века она превратилась в непроверяемые цифры, выглядящие убедительно.

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