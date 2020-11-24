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Белорусское машиностроение теряет выручку и прибыль

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  • 24.11.2020, 11:50
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Белорусское машиностроение теряет выручку и прибыль
Фото: bymedia

Отрасль завершила 9 месяцев с чистыми убытками.

Предприятия типа МТЗ, БЕЛАЗа и Гомсельмаша формируют основные валовые показатели в своей отрасли. Посмотрим, как в машиностроении обстоят дела с финансами, пишет сайт banki24.by.

Предприятия-флагманы машиностроения сдали финансовые отчеты за 9 месяцев. Выручка крупных и средних производителей машин и оборудования сократилась на 7,6% к 2019 году — до 5,416 млрд BYN. Если учесть темпы инфляции в экономике, то падение в сопоставимых ценах было еще глубже.

Прибыль от реализации продукции в машиностроении составила 633,5 млн BYN. По сравнению с прошлым годом прибыль снизилась на 10% в номинале. С поправкой на инфляцию сокращение прибыли находилось в диапазоне 15–20%.

Средняя рентабельность продаж в отрасли составила 11,7%, что несколько ниже, чем в 2019-м (12%). Более трети предприятий машиностроения были нерентабельны или низкорентабельны. По итогам 9 месяцев 18,1% компаний отрасли имели убытки от реализации продукции, а еще 20,5% — рентабельность в пределах 0–5%.

Нерентабельные и низкорентабельные предприятия наиболее уязвимы во время кризиса. Даже если такие компании получат господдержку в виде рассрочки, отсрочки или обнуления долгов по кредитам и займам, низкая рентабельность по основной деятельности с высокой вероятностью не позволит им выйти на трек устойчивого развития.

Лишь 0,8% предприятий машиностроения можно отнести к высокорентабельным (рентабельность продаж от 30% и выше). В целом по экономике доля таких компаний в разы выше — 3%.

Отрасль завершила 9 месяцев с чистыми убытками в 57,7 млн BYN. Для сравнения: чистая прибыль в январе—сентябре 2019-го составляла 424,6 млн BYN. Резкое ухудшение финансового результата машиностроения связано с девальвацией белорусского рубля.

Потери убыточных предприятий отрасли подскочили в 4,6 раза до 315,6 млн BYN. При этом доля убыточных компаний несколько уменьшилась — с 26% до 25,2%. Это значит, что меньшее число организаций стало генерировать большую сумму убытков.

Суммарные долги флагманов машиностроения на 1 октября составили 7,914 млрд BYN. С начала 2020 года объем обязательств вырос на 15,3%. На ту же дату около 555,1 млн BYN долгов машиностроителей было просрочено. Рост суммарных долгов обеспечили обязательства компаний по кредитам и займам, которые выросли за 9 месяцев на 22,6%.

Выплаты предприятий отрасли по кредитам и займам достигли 2,674 млрд BYN. По сравнению с 2019 годом размер платежей в пользу кредиторов увеличился на 59,4%. Доля выплат по кредитам и займам в выручке составила почти половину — 49,4%.

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