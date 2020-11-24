Беларусь выбыла из первой десятки производителей картофеля в мире 24.11.2020, 12:42

Данные были опубликованы в ООН.

На основании данных Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (FAO), «Завтра твоей страны» выяснило, по каким продуктам Беларусь потеряла позиции на мировом рынке.

Производство ржи уменьшилось почти в два раза, и это стоило одной строчки в мировом рейтинге. Продолжает уменьшаться сбор картофеля — в 2018 году Беларусь оказалась уже вне первой десятки производителей. По овсу, ячменю, гороху и капусте наша страна выбыла из первой двадцатки крупнейших производителей.

Таблица: tut.by

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».