Беларусь выбыла из первой десятки производителей картофеля в мире
- 24.11.2020, 12:42
Данные были опубликованы в ООН.
На основании данных Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (FAO), «Завтра твоей страны» выяснило, по каким продуктам Беларусь потеряла позиции на мировом рынке.
Производство ржи уменьшилось почти в два раза, и это стоило одной строчки в мировом рейтинге. Продолжает уменьшаться сбор картофеля — в 2018 году Беларусь оказалась уже вне первой десятки производителей. По овсу, ячменю, гороху и капусте наша страна выбыла из первой двадцатки крупнейших производителей.