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Беларусь выбыла из первой десятки производителей картофеля в мире

  • 24.11.2020, 12:42
Беларусь выбыла из первой десятки производителей картофеля в мире

Данные были опубликованы в ООН.

На основании данных Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (FAO), «Завтра твоей страны» выяснило, по каким продуктам Беларусь потеряла позиции на мировом рынке.

Производство ржи уменьшилось почти в два раза, и это стоило одной строчки в мировом рейтинге. Продолжает уменьшаться сбор картофеля — в 2018 году Беларусь оказалась уже вне первой десятки производителей. По овсу, ячменю, гороху и капусте наша страна выбыла из первой двадцатки крупнейших производителей.

Таблица: tut.by
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