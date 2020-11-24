Европарламент проведет срочные дебаты по ситуации в Беларуси 24.11.2020, 12:45

Темы — нарушение прав человека и убийство Романа Бондаренко.

Европарламент проведет 26 ноября срочные дебаты по ситуации в Беларуси. Как сообщается на сайте Европарламента, тема дебатов: «Продолжающиеся нарушения прав человека в Беларуси, в частности убийство Романа Бондаренко». По итогам обсуждений планируется принять одноименную резолюцию, сообщают naviny.media.

Кроме того, 2 декабря комитет Европарламента по иностранным делам планирует обсудить события в Беларуси и то, как ЕС может содействовать демократическим изменениям в стране.

Вечером 11 ноября на символической «площади Перемен» — во дворе жилого дома на улице Червякова в Минске, где на трансформаторной будке постоянно появляется изображение «диджеев Перемен», — произошел конфликт. По сообщению очевидцев, вечером туда приехали неизвестные и стали срезать белые и красные ленты, которыми был украшен двор. Местные жители, в том числе Бондаренко, пытались этому противостоять, завязалась потасовка. Бондаренко был задержан милицией и доставлен в УВД Центрального района.

Утром 12 ноября в СМИ появилась фотография выписки из больницы скорой медицинской помощи, из которой следовало, что Бондаренко находился в отделении реанимации нейрохирургического профиля в тяжелом состоянии. В выписке указано, что его доставили в таком состоянии из РУВД на улице Орловской, 58. Позже врачи сообщили, что у молодого человека тяжелая закрытая черепно-мозговая травма, кровоизлияние в мозг, травмы мягких тканей головы. Он был в коме. Вечером 12 ноября мужчина скончался.

19 ноября Генеральная прокуратура возбудила уголовное дело за разглашение результатов медосвидетельствования Романа Бондаренко. Задержаны врач больницы скорой помощи и корреспондент портала tut.by Катерина Борисевич. Журналистка находится в СИЗО КГБ, адвоката к ней не пускают.

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