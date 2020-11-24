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ВВС Израиля уничтожили полк ПВО, оснащенный российскими «Панцирь-С»

  • 24.11.2020, 12:51
  • 10,788
ВВС Израиля уничтожили полк ПВО, оснащенный российскими «Панцирь-С»

О воздушной атаке рассказали сирийские СМИ.

После принятия на вооружение российских ЗРПК «Панцирь-С», эти комплексы демонстрируют свои худшие качества – невозможность обнаружения противника и невозможность отражения ожидаемой воздушной атаки, пишет портал Avia.pro.

Так, согласно данным сирийских источников, во время последней атаки ЦАХАЛ, был уничтожен весь 51-й полк ПВО Сирии, на вооружении которого находились ЗРПК «Панцирь-С». Единственной системой, открывшей огонь по самолетам противника, оказался иранский комплекс «BAVAR-373».

«В результате авиаудара израильских ВВС 51-й полк сирийских сил ПВО был уничтожен, включая недавно приобретенные системы ближней защиты Панцирь-С1. И многие люди, включая майора и капитана сирийской армии, были убиты в бою. Израильские военные признали, что их истребители нанесли крупномасштабный воздушный удар по иранской бригаде Аль-Кудс и сирийским правительственным войскам», — сообщает издание «Sina».

19 ноября 2020 года также стало известно о вероятном уничтожении иранского ЗРК «BAVAR-373», который оказался единственной системой ПВО на территории Сирии, открывшей огонь не по ракетам, а по израильским самолетам, хотя ни одна цель, согласно официальным сводкам, поражена не была.

Следует отметить, что российские комплексы С-300 поставленные на вооружение ВС Сирии до сих пор ни разу не были применены.

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