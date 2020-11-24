Кирилл Рогов: Способность белорусов к сопротивлению — это больше, чем победа 1 24.11.2020, 13:02

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Кирилл Рогов

100-дневные протесты стали ключевым событием национальной истории.

Российский политолог Кирилл Рогов пишет в «Фейсбуке»: белорусские протесты последних дней снова впечатляют.

— Беларусь остается не только важнейшей политической новостью евразийского пространства, но и мировым фронтьером технологий сопротивления, — пишет Кирилл Рогов. — Ядро белорусских остается исключительно резистентным (стойким) и несломненным.

При поддержке сетевых технологий резистентность и массовость оказываются взаимозаменяемы. Если на улицу выходит 100 тысяч человек, их не бьют, но если выходит меньше людей, которые готовы к тому, что их будут бить, то эффект оказывается соотносимым. Во всяком случае он не позволяет режиму зафиксировать победу по итогам потери численности.

Так или иначе 100-дневное протестное противостояние в Беларуси сопоставимо только с киевским Евромайданом, продолжавшимся около 90 дней. Тут важно даже не то, кончится оно свержением Лукашенко или нет, а то, что оно становится одним из ключевых событий национальной истории.

Сегодня ключевой миф белорусской нации — сопротивление. И именно в этом смысле, как мне кажется, Беларусь изменила свой исторический трэк.

Для таких стран как Беларусь, Россия, Украина главный вопрос состоит даже не в том, можешь ли ты скинуть Лукашенко, а в том — кого ты получишь после этого. И именно поэтому способность к сопротивлению (резистентность) — это больше, чем победа, способность скинуть Лукашенко. Это институциональный и исторический капитал.

Когда про вас думают: это те, которые умеют сопротивляться, с ними так нельзя, не пройдет.

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