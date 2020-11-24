закрыть
24 ноября 2020, вторник, 16:10
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Кирилл Рогов: Способность белорусов к сопротивлению — это больше, чем победа

1
  • 24.11.2020, 13:02
  • 2,731
Кирилл Рогов: Способность белорусов к сопротивлению — это больше, чем победа
Кирилл Рогов

100-дневные протесты стали ключевым событием национальной истории.

Российский политолог Кирилл Рогов пишет в «Фейсбуке»: белорусские протесты последних дней снова впечатляют.

— Беларусь остается не только важнейшей политической новостью евразийского пространства, но и мировым фронтьером технологий сопротивления, — пишет Кирилл Рогов. — Ядро белорусских остается исключительно резистентным (стойким) и несломненным.

При поддержке сетевых технологий резистентность и массовость оказываются взаимозаменяемы. Если на улицу выходит 100 тысяч человек, их не бьют, но если выходит меньше людей, которые готовы к тому, что их будут бить, то эффект оказывается соотносимым. Во всяком случае он не позволяет режиму зафиксировать победу по итогам потери численности.

Так или иначе 100-дневное протестное противостояние в Беларуси сопоставимо только с киевским Евромайданом, продолжавшимся около 90 дней. Тут важно даже не то, кончится оно свержением Лукашенко или нет, а то, что оно становится одним из ключевых событий национальной истории.

Сегодня ключевой миф белорусской нации — сопротивление. И именно в этом смысле, как мне кажется, Беларусь изменила свой исторический трэк.

Для таких стран как Беларусь, Россия, Украина главный вопрос состоит даже не в том, можешь ли ты скинуть Лукашенко, а в том — кого ты получишь после этого. И именно поэтому способность к сопротивлению (резистентность) — это больше, чем победа, способность скинуть Лукашенко. Это институциональный и исторический капитал.

Когда про вас думают: это те, которые умеют сопротивляться, с ними так нельзя, не пройдет.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Итоги Марша 22 ноября
Итоги Марша 22 ноября Андрей Жвалевский
Пора менять старую резину
Пора менять старую резину Дмитрий Муратов
Последний шанс для чиновников
Последний шанс для чиновников Наталья Радина
«Жыве Беларусь!»
«Жыве Беларусь!» Ирина Халип