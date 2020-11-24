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Врачи Больницы скорой помощи в Минске вышли на акцию солидарности

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  • 24.11.2020, 13:13
  • 6,724
Врачи Больницы скорой помощи в Минске вышли на акцию солидарности

Медики держали в руках листы с надписью «0 промилле».

В Минске прошла акция солидарности врачей Больницы скорой медпомощи с задержанным коллегой. Медики держали в руках листы с надписью «0 промилле».

Фото опубликовал телеграм-канал «Баста!».

Напомним, генпрокуратура Беларуси возбудила уголовное дело против врача, который рассказал журналистам о результатах медицинского освидетельствования Романа Бондаренко. Журналистка tut.by Катерина Борисевич также задержана. Они опровергали версию об алкогольном опьянении погибшего.

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