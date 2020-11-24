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Frankfurter Rundschau: Путин «горит ярким пламенем»

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  • 24.11.2020, 13:20
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Frankfurter Rundschau: Путин «горит ярким пламенем»

Во внешней политике РФ наметился странный поворот.

"В России наступила фаза рефлексии. Президент Владимир Путин решил быть сдержанным во внешней политике - и открыл для себя изменение климата", - пишет немецкое издание Frankfurter Rundschau (перевод - inopressa.ru).

"Петер Альтмайер был абсолютно уверен в своих словах. Он не знает "ни одного случая, когда санкции побудили правительство в Москве изменить свое поведение", заявил министр экономики Германии в начале сентября. Тогда берлинские политики горячо спорили о новых санкциях против России. (...) Спустя два с половиной месяца спор Берлина о правильной политике в отношении России утих. Это среди прочего связано с выборами в США и пандемией коронавируса, которые поглощают много внимания. Но за этим скрывается и нечто большее", - полагает журналист Ульрих Крекель.

"В России наступила фаза рефлексии относительно того, какие бывшие советские республики действительно важны в геостратегическом смысле, а какие можно отпустить, как выражаются аналитики, в свободное плавание - будь то фарватер Запада или Турции. Конкретно речь идет о государствах Центральной Азии, таких как Киргизия, Закавказье с Арменией и Азербайджаном, а также о Беларуси и Молдове, где лишь несколько дней назад президентом была избрана Майя Санду, явно прозападный политик. Вызвало ли это переполох в Москве? Отнюдь", - отмечает издание.

"Еще заметнее новая ориентация Москвы проявилась недавно в войне между Арменией и Азербайджаном за Нагорный Карабах. Там Россия энергично вмешалась лишь в последний момент, чтобы предотвратить крах Армении, (...) будто Закавказье больше не является "зоной привилегированных интересов". Еще год назад постсоветское пространство безоговорочно считалось в Москве собственной геополитической зоной влияния, "ближним зарубежьем" или "русским миром", - говорится в статье.

"Теперь же, осенью 2020 года, кажется, будто Путин выдвинул лозунг: "Гори все ярким пламенем". Будь то белорусская оппозиция, каждое воскресенье устремляющаяся на улицы, или хаос в Киргизии: некогда длинная рука Москвы больше не вмешивается сразу. Вместо этого Кремль теперь предпочитает влиять на процессы извне с минимальными издержками. Эту новую стратегию наблюдатели связывают с анализом действий России в Грузии, Сирии и в Украине начиная с 2008 года. Их результат: политические и экономические издержки военного вмешательства, включая аннексию Крыма, значительно превышают его пользу", - констатирует издание.

Путин также "осмелился выйти на еще одно политическое поле, которое до этого он почти игнорировал". "В своей программной речи российский президент заявил недавно, что изменение климата - это "серьезный вызов для всего мира". Принимать меры должна и Россия, подчеркнул Путин и призвал к кооперации: мультилатерализм, по его словам, означает вовлеченность всех сторон, заинтересованных в решении проблемы. (...) Кто хотел, мог воспринять это как предложение вступить в диалог", - заключает Frankfurter Rundschau.

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