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Геннадий Тумилович — о властях: Столько бреда не несут даже самые запущенные и безнадежные пациенты

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  • 24.11.2020, 13:28
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Геннадий Тумилович — о властях: Столько бреда не несут даже самые запущенные и безнадежные пациенты
Геннадий Тумилович

Один из лучших вратарей в истории сборной Беларуси рассказал, что думает об узурпаторе и его клике.

Еще до выборов Геннадий Тумилович, один из лучших вратарей в истории сборной Беларуси по футболу, эмоционально и без купюр высказал все, что думает об Александре Лукашенко, его политике, угнетении белорусов и задержаниях политических конкурентов, сообщает by.tribuna.com.

«Кому-то пора заканчивать. От долгого нахождения у власти потерян рассудок», - уже говорил футболист журналистам «Трибуны». Тумилович был первый топ из футбола, кто жестко выступил против Лукашенко.

С тех пор на Родине футболиста произошло немало новых событий, которые шокировали весь мир: масштабные задержания и издевательства над протестующими и случайными людьми, гибель граждан. Репрессии коснулись и спорта, в том числе сборной Беларуси по пляжному футболу, где Тумилович тренировал вратарей, специально для этого приезжая на сборы из Санкт-Петербурга. Некоторые пляжников, лидеры команды, подписали открытое письмо спортсменов за новые выборы и против насилия. По последним данным, со всеми подписантами не продлят контракты, хотя сборная весьма успешна на международном уровне.

Дмитрий Руто дозвонился до Тумиловича, чтобы поговорить о происходящем. Экс-футболист сразу попросил предупредить всех читателей: интервью не проплаченное, дано на безвозмездной основе.

– Недавно появилась информация, что с вами, а также с несколькими игроками сборной Беларуси по пляжному футболу не продлевают контракты

– Что касается непосредственно моей ситуации, то как такового контракта со сборной у меня в этом году не было в принципе. В конце 2019-го соглашение с Министерством спорта и туризма Беларуси закончилось, мне предлагали его продлить, но я объяснил, что в силу своей занятости в Санкт-Петербурге не смогу приезжать на каждый сбор пляжников. Поэтому отказался от полноценного контракта, у меня, соответственно, был договор, по которому мне оплачивали сборы, на которых я присутствовал. Так что ситуация с непродлением контракта меня особо не касается.

Плюс еще в июле после своего интервью я принял решение, что ни при каких обстоятельствах не приеду в сборную. Удалился из командного чата, пожелав всем удачи. Те, кто подписал письмо, – это их выбор и право. Те, кто не подписал, – это также их мнение. Понимаю обе стороны и не осуждаю кого-то, принимаю точку зрения каждого.

– Как отреагировали на новость о том, что лидерам сборной не продлевают контракты и оставляют вне команды?

– Тут на самом деле не стоит говорить исключительно о пляжниках. Вы посмотрите, какое отношение в Беларуси сейчас ко всем спортсменам, к олимпийским чемпионам, победителям чемпионатов мира и Европы. Элементарное неуважение к людям, которые прославляли страну. К тем, благодаря кому о Беларуси в принципе знают.

Да и вообще, по-моему, такое отношение к нашим спортсменам, к белорусскому спорту зародилось не сейчас. Когда в 2014 году белорусская команда выиграла Рождественский турнир, а потом ее игрокам, которые в принципе далеки от спорта, дали заслуженных мастеров, вот тогда стало понятно, как в Беларуси относятся к спортсменам. А сейчас такое отношение проявляется более явно.

– А вас не удивило молчание большинства игроков сборной в ситуации, когда лидеров коллектива выгоняют за их гражданскую позицию?

– Я тоже молчал, если уж откровенно. И пока не хочу давать развернутое интервью по этому поводу, по ситуации в стране, потому что нахожусь за границей. В декабре-январе буду в Минске, и тогда можно более конкретно обсудить многие темы и вопросы. Сейчас же, находясь в России, наблюдая за тем, что происходит, ####### [сильно удивляюсь] с того беспредела, который творится в Беларуси, тяжело подобрать нужные слова. То, что творят с людьми, это беспредел и садизм. Даже эти определения – детский лепет. Нужно придумывать какое-то новое слово, чтобы в достаточной мере описать то, что мы видим: как издеваются над белорусами, как их избивают, убивают. Да весь мир #######, глядя на то, что творится в стране. Извините, другого слова просто подобрать не могу.

– Говорите, что в декабре-январе приедете в Беларусь. Не страшно ехать сюда?

– Даже не знаю, как ответить на этот вопрос :). Во-первых, еще неизвестно, как и что будет дальше. А если загребут, заметут – пускай. Все равно всех не пересажают. А если уничтожат общество, перестреляют, перекалечат, все равно власти не остановятся и продолжат свои репрессии и посадки. Списки тех, кто говорил, есть. Те, кто отсидел, говорят, что попали в хорошие веселые компании. Сидят культурные и образованные люди. Так что если загребут, ничего страшного.

– Компании, может, и хорошие, но вот условия содержания, по рассказам, просто жуткие.

– Так это же тюрьмы наши. Кто-то в санатории хотел сидеть?

– Но больше речь идет не о тюрьмах как таковых, а об отношении силовиков к задержанным.

– Издевательства с их стороны – это не то слово. Очень мягкая характеристика их действий. Я не понимаю, что должно быть у силовиков в головах, что они употребляют… Нормальные люди так не могут поступать со своим народом. Хотя понятно, что даже в ОМОНе не все такие, там немало адекватных [люди], для кого понятия чести и достоинства что-то значат.

– В августе было много жестокости, потом, вроде бы, все притихло. Но в последние недели мы возвращаемся к поствыборным репрессиям со стороны силовиков. Почему?

– На той стороне никто останавливаться не собирается. На все есть отмазки. Все, кто выходит на улицы, проститутки, наркоманы, бывшие заключенные. И они виноваты во всем. Эта риторика была раньше, она же продолжится. И чем меньше народу будет выходить на улицы, тем жестче акции будут подавляться.

– Белорусы начали бояться?

– Кто-то, может, и испугался. Мирные протесты – это все хорошо, но самое главное, чтобы не было каких-то силовых методов, провокаций со стороны мирных граждан, потому что это только развяжет силовикам руки.

Сейчас мы видим абсолютно все то же самое, о чем я говорил в июльском интервью: задержания, аресты, беспредел силовиков, уничтожение своего народа, жесточайшая ненависть к белорусам. Обо всем этом я говорил еще до выборов. А после все это усугубилось, перешло на новый уровень. И понять, осознать, что движет людьми, невозможно. Хотя, наверное, понятно, что движет: власть никто просто так не отдаст. А какая цена этому – никого не интересует. Надо будет 100 тысяч человек расстрелять или покалечить – значит, будет так. Необходимо миллион человек уничтожить – власти сделают и так. О жизни простых белорусов и ее цене наверху уже никто не думает.

– Лукашенко заявил, что это его последний срок, и если народ будет готов, он проведет новые выборы.

– Мне бы хотелось новых выборов лишь по той причине, чтобы в них в качестве кандидатов участвовали алкоголик, проститутка, наркоман и конченный преступник. И посмотрим, что в таком случае будет делать Ермошина. Интрига – кто победит. А почему я назвал эти кандидатуры? Судя по риторике кое-кого, в стране остались представители только этих социальных слоев.

– Тут уже дело даже не в политике, а в человеческих отношениях.

– О них в Беларуси, получается, нет смысла говорить. Все мы видим, не слепые. Слышим одно, а видим совсем другое, хоть к ЛОРу иди. С одной стороны, все нынешние события неожиданны. Но, с другой стороны, если послушать этого человека, можно понять, что для него все это нормально. А весь мир при этом просто в шоке. Даже многие бывшие сторонники этого человека после всех этих событий развернулись на 180 градусов.

– А госСМИ упорно пытаются доказать людям, что большинство белорусов за Лукашенко.

– Ох, о государственном телевидении вообще говорить не хочется. Не представляю, как назвать то, что они говорят и показывают. У всех, кто там выступает, у ведущих – все по одной пластинке. Кстати, команда КВН из Беларуси «Дети Тьюринга» недавно показала классный номер, от которого в восторге вся Россия. Парни четко заявили, что белорусы хотят поменять пластинку. Лучше и не скажешь.

Я одному знакомому психотерапевту еще в августе предложил посмотреть белорусское телевидение. Он согласился, а через три дня сказал, что столько бреда не несут даже его самые запущенные и безнадежные пациенты. Врач просто не понимал, как эту дичь можно втирать людям.

– Вы сказали, что весь мир в шоке от того, что происходит в Беларуси. Что больше всего вас лично удивило в последнее время?

– Все вместе – избиения и убийства, реальные зверские издевательства над людьми. Обычные граждане, спортсмены рассказывают, с чем им пришлось столкнуться. И все мы это слышим. Тренеры ##### [чертовы], заставляют людей приседать, ползать. Чем это надо уколоться или обожраться, чтобы так издеваться? Это необъяснимо.

– Как отреагировали на гибель Романа Бондаренко?

– Для начала стоит сказать, что это же далеко не первая смерть. Дай Бог, последняя. А сколько белорусов на самом деле убито, сколько пропало без вести? Всего этого мы не знаем. Появляется какая-то информация, но вместо расследования «закрывают» врача… Все, без комментариев. Власть дает понять, что она так же будет продолжать уничтожать народ, убивать и калечить людей, на белое говорить черное.

Я три месяца нахожусь в шоковом состоянии, даже не могу описать то, что чувствую. Пытаюсь послушать представителей второй стороны, найти какое-то малейшее объяснение тому, что они творят. Но разум нормального человека отказывается воспринимать все это скотство, никаких оправданий быть не может.

– Видели, сколько человек пришли попрощаться с Бондаренко?

– Конечно. Но тот, кто это должен видеть, не видит. Все чьи-то доклады читает. Такое ощущение, что те, кто ему приносит информацию, записывает речи, жестко его ########### [подкалывают]. Другого слова не нахожу. Какой-то комедиант составляет доклады. Сейчас тасуются министры. Как по мне, будут очередные Швондеры и Шариковы. Ни одного профильного министра. Тот же министр культуры – бывший председатель [Новогрудского] райисполкома. В Беларуси самая большая проблема в том, что в определенные сферы ставят людей, которые ничего в этом не соображают. Даже в том же спорте в теплых креслах сидят наши доблестные отставники. Но стоит отметить, что многих я знаю, просмотрел их профили. Все их воинские звания и их заслуги как силовиков вызывают только уважение. В своем виде деятельности они профессионалы, большинство из них. Но что они делают во всех остальных сферах: на производствах, в театрах, в спорте? Почему они там, а не на границах, где, как говорит один человек, лязгают гусеницы танков?

– Сейчас много обсуждается вопрос, стоит ли проводить в Беларуси чемпионат мира по хоккею-2021. Что думаете по этому поводу?

– Честно, сейчас вообще не до спорта. И ЧМ даже не хочу обсуждать. Ни мне, ни [остальным] людям не до хоккея. Спорт сейчас ушел даже не на второй план, а куда-то далеко. Поэтому и я сказать что-то конкретное по поводу чемпионата мира не могу.

– А что скажете по поводу слитых в интернет телефонных переговоров, на которых предположительно слышны голоса председателя ФХБ Дмитрия Баскова, бойца Дмитрия Шакуты и пресс-секретаря Лукашенко Натальи Эйсмонт?

– Честно сказать, полностью записи не слышал. Да и не хочется это слушать. Понять бы источник и достоверность этих переговоров, вот тогда и можно будет что-то предметно обсуждать. Посмотрим, на неделе нас хотят чем-то удивить. Интересно чем. В очередной раз он нам пообещал. Хотя еще весной он говорил, что про коронавирус что-то интересное мы узнаем, поймем, кому это выгодно. К сожалению, так и не узнали. Да и вообще, оказывается, этого коронавируса нет, потом он появился, но мы его победили. Но потом снова появился, и даже выделяются деньги на борьбу с ним. Заявил, что выиграл выборы, на одном предприятии сказал, что хранятся протоколы, он все покажет. Предъявил что-нибудь? Все же просто.

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