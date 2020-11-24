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ВОЗ рассказала, как остановить вторую волну COVID-19 в Европе

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  • 24.11.2020, 13:32
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ВОЗ рассказала, как остановить вторую волну COVID-19 в Европе

За последние две недели смертность от коронавируса выросла на 18%.

Как стало известно сайту Charter97.org из брифинга директора европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Ханса Клюге, каждые 17 секунд в Европе от коронавируса умирает один человек.

За последние две недели смертность от коронавируса выросла на 18%.

«На прошлой неделе в Европе было зарегистрировано свыше 32 тысяч новых случаев смерти от COVID-19. Это означает, что в Европейском регионе каждые 17 секунд от COVID-19 умирает один человек», — отметил он.

Чтобы снизить смертность от коронавируса, необходимо следовать рекомендациям, останавливать распространение дезинформации о COVID-19, а также бороться с отрицанием COVID-19.

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