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Сейм Литвы утвердил кандидатуру Шимоните на пост премьер-министра

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  • 24.11.2020, 13:36
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Сейм Литвы утвердил кандидатуру Шимоните на пост премьер-министра
Ингрида Шимоните

Новый литовский премьер заявила, что Беларусь является одним из приоритетов ее правительства.

Парламент Литвы утвердил кандидатуру Ингриды Шимоните на пост премьер-министра, пишет Delfi.

После голосования выяснилось, что за нее проголосовали 62 депутата, против - 10, а 41 воздержался. Кандидатуру Шимоните поддержали «Союз Отечества — Литовские христианские демократы» (СОЛХД), «Движение либералов», «Партия свободы».

Напомним, ранее Ингрида Шимоните заявила, что в случае ее назначения на должность намерена продолжить курс правительства на поддержку белорусской оппозиции, бизнеса и гражданского общества.

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