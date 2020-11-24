Сейм Литвы утвердил кандидатуру Шимоните на пост премьер-министра 1 24.11.2020, 13:36

1,994

Ингрида Шимоните

Новый литовский премьер заявила, что Беларусь является одним из приоритетов ее правительства.

Парламент Литвы утвердил кандидатуру Ингриды Шимоните на пост премьер-министра, пишет Delfi.

После голосования выяснилось, что за нее проголосовали 62 депутата, против - 10, а 41 воздержался. Кандидатуру Шимоните поддержали «Союз Отечества — Литовские христианские демократы» (СОЛХД), «Движение либералов», «Партия свободы».

Напомним, ранее Ингрида Шимоните заявила, что в случае ее назначения на должность намерена продолжить курс правительства на поддержку белорусской оппозиции, бизнеса и гражданского общества.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».