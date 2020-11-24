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В Назарете обнаружен дом, в котором мог провести свое детство Иисус

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  • 24.11.2020, 14:30
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В Назарете обнаружен дом, в котором мог провести свое детство Иисус

Ученый заявил, что есть веские доказательства его теории.

Археолог Кен Дарк из Редингского университета сообщил, что, вероятно, он обнаружил дом, в котором прошло детство Иисуса. Ученый изучает это жилище уже 14 лет и имеет пару веских доказательств в пользу своей теории, пишет «Популярная механика».

Несмотря на то, что в новой работе археолог Кен Дарк приводит несколько доказательств своей теории, он отмечает, что быть уверенным на 100% в случае с древними зданиями никогда нельзя

Каменное жилище впервые было обнаружено еще в 1880-х годах под монастырем Сестер Назарета, рядом с Базиликой Благовещения, построенной на месте, где Архангел Гавриил сообщил Марии о том, что она ждет ребенка.

Изучением этого места занимались монахини. Раскопки были основаны на утверждении известного библеиста Виктора Герена, который в 1888 году сообщил, что именно в этом месте находится дом, в котором провел детство Иисус. К 1930-м годам монахини на время остановили изучение местности и этим занялся Анри Сенес, священник-иезуит, работавший в Папском библейском институте в Иерусалиме. Но в 1964 все работы были вновь остановлены.

Кен Дарк заинтересовался этим местом в 2006 году. Когда он приехал на изучение руин дома, он обнаружил, что до него уже была проведена серьезная работа. Последующий анализ, проведенный уже при Дарке, подтвердил, что дом относится к I веку нашей эры. Это лишь укрепило предположение, что когда-то в этом месте свое детство провел Иисус.

Дарк говорит, что давать оценку древним зданиям достаточно сложно, ведь на них не будет висеть табличка с указателем «Дом Иисуса». Однако на данный момент у археологов есть множество доказательств, чтобы полагать, что дом под монастырем Сестер Назарета действительно был жилищем Марии и Иосифа.

Во-первых, хорошо известно, что Иосиф был плотником, который упоминается в Новом Завете как тектон-ремесленник, а значит, он мог самостоятельно построить дом. Жилище, найденной под монастырем, вероятно, имело внутренний двор, жилые и складские помещения и террасу. Во время раскопок, которые проходили уже в XXI веке, ученые обнаружили искусно вырезанную в скале лестницу и аккуратные дверные проемы. Дарк комментирует: «После долгих исследований стало ясно, что тот, кто построил этот дом, очень хорошо разбирался в камнеобработке. [Это], безусловно, согласуется с тем, что мы могли бы ожидать от дома тектона, который, хотя обычно переводится как плотник, на самом деле означает ремесленника, связанного со строительством».

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