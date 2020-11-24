«Важно сказать: медики едины» 24.11.2020, 14:35

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Елена Логовая

Сотрудница БГМУ уволилась в поддержку коллег.

Елена Логовая — ассистент кафедры эпидемиологии Белорусского государственного медицинского университета (БГМУ). В понедельник, 23 ноября, специалист написала заявление на увольнение и письмом отправила его в ректорат. Своим поступком Елена решила поддержать отчисленных студентов и проявить солидарность с коллегами-медиками, сообщает tut.by.

В медуниверситете Елена Логовая работает второй год. Контракт, говорит, у нее заканчивался 16 января, но она решила ускорить свой уход. Решение, признается, далось нелегко: пришлось выбирать между солидарностью и любимой работой.

— Недавно мне сказали, что со мной хотели бы продлить контракт. Раньше я была бы рада этой информации, но нынешняя политическая ситуация все изменила. Еще до выборов я не скрывала: если на ребят вдруг станут давить, я буду стоять за студентов, — возвращается к тем событиям собеседница. — Затем к желанию поддержать парней и девушек добавилась еще и медицинская солидарность. Сложно оставаться равнодушной, когда видишь, как с акций солидарности забирают медиков, отправляют их на сутки, увольняют. Меня возмутила ситуация возле первой больницы (7 ноября, по данным ПЦ «Вeсна», здесь было задержано несколько десятков медиков. — ред.). При этом, когда мы с коллегами снимали видео в поддержку или подписывали петиции, каждый мой выход или подпись озвучивались на кафедре или совещании без особой поддержки. Давления на меня не было, но у меня появилось ощущение, что здесь я уже не совсем своя.

Заявление на увольнение Елена отправила в ректорат заказным письмо. Сделала это специально, чтобы не идти к заведующему за подписью.

— Я не хотела, чтобы он оказался под ударом или переживал из-за моей ситуации, — объясняет она свою позицию. — Вчера я ему написала об уходе и попросила простить, что он оказался в такой ситуации из-за моей гражданской позиции.

Елена Логовая

— Как вы думаете, как ваше увольнение может повлиять на ситуацию?

— Возможно, это станет стартовым моментом для других, а может и не станет. Кто знает. Для меня же важно показать свою солидарность, сказать, что медики едины.

— Чем вы планируете заниматься после увольнения?

— Заявление я написала с 30 ноября, до этого нужно закрыть работу на кафедре, — говорит Елена. — Думаю, все будет хорошо. Я не боюсь скачков по карьерной лестнице. К тому же у меня есть сестринское и фельдшерское образование. Плюс я врач-эпидемиолог.

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