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Шесть стран присоединились к санкциям ЕС против режима Лукашенко

  • 24.11.2020, 14:55
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Шесть стран присоединились к санкциям ЕС против режима Лукашенко

Санкции будут включать экономические меры воздействия.

Шесть стран – Северная Македония, Черногория, Албания, Исландия, Лихтенштейн Норвегия — присоединились ко второму пакету санкций Евросоюза в отношении режима Лукашенко, говорится в заявлении Верховного представителя ЕС по внешним делам и политике безопасности Жозепа Борреля.

Второй пакет санкций ЕС был введен 6 ноября и затрагивает 15 должностных лиц, в том числе Александра Лукашенко. К первому пакету санкций ЕС присоединились семь стран.

На прошлой неделе Евросоюз анонсировал третий пакет санкций, который будет впервые включать экономические меры воздействия в отношении режима.

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