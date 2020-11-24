Вслед за врачами на акцию солидарности вышли журналисты: сильное видео

Вслед за врачами на акцию солидарности вышли журналисты: сильное видео1
- 24.11.2020, 15:28
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Cотрудники tut.by выстроились в коридоре с табличками «0 промилле».
Вслед за медиками из БСМП сотрудники tut.by выстроились в коридоре с табличками «0 промилле».
Уже пятые сутки в СИЗО КГБ находятся журналист tut.by Катерина Борисевич и врач БСМП. Они являются подозреваемыми по ч. 3. ст. 178 — «разглашение врачебной тайны, повлекшее тяжкие последствия».
На tut.by был опубликован документ, свидетельствующий о том, что в крови избитого и умершего Романа Бондаренко не было алкоголя. СК и Александр Лукашенко заявляли, что Роман был пьян. При этом за избиение Романа Бондаренко никто не задержан, более того — даже не возбуждено уголовное дело.