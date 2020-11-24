Вслед за врачами на акцию солидарности вышли журналисты: сильное видео 1 24.11.2020, 15:28

2,541

Cотрудники tut.by выстроились в коридоре с табличками «0 промилле».

Вслед за медиками из БСМП сотрудники tut.by выстроились в коридоре с табличками «0 промилле».

Уже пятые сутки в СИЗО КГБ находятся журналист tut.by Катерина Борисевич и врач БСМП. Они являются подозреваемыми по ч. 3. ст. 178 — «разглашение врачебной тайны, повлекшее тяжкие последствия».

На tut.by был опубликован документ, свидетельствующий о том, что в крови избитого и умершего Романа Бондаренко не было алкоголя. СК и Александр Лукашенко заявляли, что Роман был пьян. При этом за избиение Романа Бондаренко никто не задержан, более того — даже не возбуждено уголовное дело.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».