Виктору Бабарико официально предъявлено обвинение 7 24.11.2020, 15:39

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ВИКТОР БАБАРИКО

ФОТО: BABARIKO.BY

Свою вину лидер президентской кампании не признает.

В КГБ сообщили, что следственное управление ведомства окончило предварительное расследование уголовного дела в отношении топ-менеджеров Белгазпромбанка. Об этом сообщается на сайте КГБ. Все фигуранты полностью признали свою вину в инкриминируемых им преступлениях, за исключением Виктора Бабарико, отмечают в ведомстве.

Бывшему председателю правления ОАО «Белгазпромбанк» Виктору Бабарико предъявлено обвинение по ч. 3 ст. 430 и ч. 2 ст. 235 УК Республики Беларусь по «фактам получения взяток организованной группой в особо крупном размере», а также «легализации („отмывания“) средств, полученных преступным путем в особо крупном размере соответственно».

Виктор Бабарико был лидером президентской кампании в Беларуси. Испугавшись сильного соперника, Лукашенко отдал приказ арестовать его. 1 июня, спустя месяц после того как Бабарико покинул состав правления Белгазпромбанка, туда пришел с обыском департамент финансовых расследований КГК. Через неделю был задержан сам Бабарико и его сын Эдуард.

Международными правозащитными организациями Виктор Бабарико признан политзалкюченным.

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