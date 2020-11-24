Валерий Карбалевич: Экономические санкции могут заставить Лукашенко уйти 1 24.11.2020, 15:39

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Валерий Карбалевич

Против диктатора работают сразу несколько факторов.

Политический аналитик Валерия Карбалевича рассказал currenttime.tv, что может кардинально изменить ситуацию в Беларуси.

— Очень сложно сказать, что может стать триггером. Было предположение, что таким триггером нового взрыва может стать убийство Романа Бондаренко. Но, похоже, это не стало таким триггером. Могут стать другие факторы: экономический кризис, ухудшение ситуации, падение обменного курса рубля, банковский кризис, какие-то еще абсурдные действия со стороны властей, очередные сливы информации, аудиопереговоров каких-то людей, приближенных к Лукашенко. Абсолютно любой фактор может стать триггером.

— Как вам кажется, Лукашенко досидит этот срок?

— Думаю, что этот срок досидеть ему вряд ли удастся.

— Почему? Какое может быть развитие ситуации, которое заставит его уйти?

— Одновременное давление сразу нескольких факторов. Самый главный фактор – это протест улицы, второй фактор – это давление со стороны России, которая не заинтересована в том, чтобы человек, скажем так, не пользующийся поддержкой общества, продолжал оставаться во главе Беларуси и создавал дестабилизирующую ситуацию в стране. Это могут быть и новые санкции со стороны Запада – экономические, секторальные, которые в определенной мере могут ударить и по России. Экономическая ситуация, ухудшение ее – это тоже может стать фактором, который может взорвать ситуацию даже на государственных предприятиях. Все эти факторы работают против Лукашенко.

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